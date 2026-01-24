Барських і Дантес знову на "Фабриці"? Продюсер розкрив секрети майбутнього шоу

Продюсер зізнався, що команда проєкту поки лише формується, однак розглядається можливість повернення на шоу тих, хто був дотичний до проєкту у минулих сезонах.

Також він наголосив, що для нього важливий не вік чи досвід людей у команді, а результат і готовність працювати на максимум.

“В мене завжди в команді працюють люди різного віку, і це ні на що не впливає. Головне - спільний результат і здатність ділитися ідеями. І, звісно, багато важко працювати, бо ми працюємо в індустрії, яка вимагає великої кількості роботи" - підкреслив Завадюк.

Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

Окремо він підтвердив: колишні учасники “Фабрики зірок” цілком можуть повернутися - адже багато з них давно стали відомими артистами.

"Так, бо вони стали реальними зірками. Макс Барських, Володимир Дантес, Вадим Олійник, Даша Астаф'єва, Дмитро Каднай, Оля Цибульська. Все це ті люди, яких ми знаємо, любимо" - розповів керівник SWEET.TV Originals.

За словами Володимира, у разі повернення ексучасники зможуть долучитися у різних форматах, адже саме вони продовжують історію шоу та його впізнаваність.

"Чи будуть вони долучені до проєкту? Безумовно, в різних ролях, так. Тому що вони і несуть цю історію з собою, цей сторітелінг, те, що "Фабрика зірок" - це не просто шоу, це проєкт, де ти можеш стати зіркою" - резюмував продюсер.