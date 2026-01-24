Барских и Дантес снова на "Фабрике"? Продюсер раскрыл секреты будущего шоу

Продюсер признался, что команда проекта пока только формируется, однако рассматривается возможность возвращения на шоу тех, кто был причастен к проекту в прошлых сезонах.

Также он отметил, что для него важен не возраст или опыт людей в команде, а результат и готовность работать на максимум.

"У меня всегда в команде работают люди разного возраста, и это ни на что не влияет. Главное - общий результат и способность делиться идеями. И, конечно, много тяжело работать, потому что мы работаем в индустрии, которая требует большого количества работы", - подчеркнул Завадюк.

Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

Отдельно он подтвердил: бывшие участники "Фабрики звезд" вполне могут вернуться - ведь многие из них давно стали известными артистами.

"Да, потому что они стали реальными звездами. Макс Барских, Владимир Дантес, Вадим Олейник, Даша Астафьева, Дмитрий Каднай, Оля Цибульская. Все это те люди, которых мы знаем, любим" - рассказал руководитель SWEET.TV Originals.

По словам Владимира, в случае возвращения экс-участники смогут присоединиться в различных форматах, ведь именно они продолжают историю шоу и его узнаваемость.

"Будут ли они приобщены к проекту? Безусловно, в разных ролях, да. Потому что они и несут эту историю с собой, этот сторителлинг, то, что "Фабрика звезд" - это не просто шоу, это проект, где ты можешь стать звездой", - резюмировал продюсер.