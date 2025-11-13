Так багато, як із Францією, Україна не грала ні з ким: історія найчастішого суперництва (відео)

Сьогоднішній матч у Парижі стане вже 14-м в історичному протистоянні футбольних збірних України та Франції. Так часто, як з французами, "синьо-жовті" не зустрічались з жодною іншою командою у світі.
Історію матчів двох команд пригадує РБК-Україна.
Вперше суперники перетнулися в 1999 році – у відборі до Євро-2000. З того часу зіграли між собою вже 13 матчів.
Усі матчі збірних України та Франції
Як бачимо, "синьо-жовті" змогли обіграти французів лише одного разу. В інших поєдинках булі зафіксовані п'ять нічиїх та сім перемог "триколірних". Загальна різниця м'ячів – 8:25 не на нашу користь.
Сталася вона у стикових поєдинках відбору до ЧС-2014. Тоді збірна України під керівництвом Михайла Фоменка у своїй відбірковій групі фінішувала другою, пропустивши вперед Англію. Французи показали такий ж результат, поступившись першістю Іспанії.
Перший матч плей-офф у Києві подарував нам багато надій. Здавалось, що голи Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка (перемога 2:0) – гарантували "синьо-жовтим" путівку на мундіаль. Проте, через чотири дні у Сен-Дені "триколірні" взяли переконливий реванш – 3:0.
Пандемія коронавірусу внесла хаос у життя планети в 2020 році, зокрема й у футбол. Товариський матч між Францією та Україною спочатку мав відбутися у березні, але саме тоді всіх закрили на карантин.
Гра відбулася восени. Але теж не без пригод. Під час тестування на вірус французькі лікарі закрили половину складу "синьо-жовтих". Головному тренеру Андрію Шевченку довелося терміново довикликати в команду футболістів молодіжної збірної та резервістів. Характерно, що запасним воротарем на гру заявили одного з тренерів збірної – Олександра Шовковського, який завершив активну кар'єру за чотири роки до того.
На жаль, чим далі, тим деталі навколо жахливого матчу будуть забуватися. А в історії залишиться лише рахунок. 1:7 – найболючіша поразка України станом на сьогодні.
Франція – суперник для "синьо-жовтих" номер один. Крім неї, Україна провела понад 10 ігор в історії з Грузією, Англією, Вірменією та іншими.
Збірні, з якими Україна грала найчастіше
Зазначимо, що збірна Франції є одним з найбільш незручних суперників для української збірної – з ними "синьо-жовті" здобули лише 20,5 % можливих очок.
Серед команд, з якими українці зустрічалися не менше 5-ти разів, це 5-й показник. Попереду тут збірні Італії – 10 %, Німеччини – 16,7%, Іспанії – 19% та Англії – 20%.
Раніше стало відомо, що Ребров не вніс двох ключових виконавців у заявку на матч з Францією.
Також дізнайтеся, де і як дивитися безкоштовно матч Франція – Україна у відборі на ЧС.