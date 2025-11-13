Так много, как с Францией, Украина не играла ни с кем: история самого частого соперничества (видео)

Сегодняшний матч в Париже станет уже 14-м в историческом противостоянии футбольных сборных Украины и Франции. Так часто, как с французами, "сине-желтые" не встречались ни с одной другой командой в мире.
Впервые соперники пересеклись в 1999 году - в отборе к Евро-2000. С тех пор сыграли между собой уже 13 матчей.
Все матчи сборных Украины и Франции
Как видим, "сине-желтые" смогли обыграть французов лишь однажды. В других поединках были зафиксированы пять ничьих и семь побед "трехцветных". Общая разница мячей - 8:25 не в нашу пользу.
Случилась она в стыковых поединках отбора к ЧМ-2014. Тогда сборная Украины под руководством Михаила Фоменко в своей отборочной группе финишировала второй, пропустив вперед Англию. Французы показали такой же результат, уступив первенство Испании.
Первый матч плей-офф в Киеве подарил нам много надежд. Казалось, что голы Романа Зозули и Андрея Ярмоленко (победа 2:0) - гарантировали "сине-желтым" путевку на мундиаль. Однако, через четыре дня в Сен-Дени "трехцветные" взяли убедительный реванш - 3:0.
Пандемия коронавируса внесла хаос в жизнь планеты в 2020 году, в том числе и в футбол. Товарищеский матч между Францией и Украиной сначала должен был состояться в марте, но именно тогда всех закрыли на карантин.
Игра состоялась осенью. Но тоже не без приключений. Во время тестирования на вирус французские врачи закрыли половину состава "сине-желтых". Главному тренеру Андрею Шевченко пришлось срочно довызвать в команду футболистов молодежной сборной и резервистов. Характерно, что запасным вратарем на игру заявили одного из тренеров сборной - Александра Шовковского, который завершил активную карьеру за четыре года до этого.
К сожалению, чем дальше, тем детали вокруг ужасного матча будут забываться. А в истории останется лишь счет. 1:7 - самое болезненное поражение Украины по состоянию на сегодня.
Франция - соперник для "сине-желтых" номер один. Кроме нее, Украина провела более 10 игр в истории с Грузией, Англией, Арменией и другими.
Сборные, с которыми Украина играла чаще всего
Отметим, что сборная Франции является одним из самых неудобных соперников для украинской сборной - с ними "сине-желтые" добыли лишь 20,5% возможных очков.
Среди команд, с которыми украинцы встречались не менее 5-ти раз, это 5-й показатель. Впереди здесь сборные Италии - 10%, Германии - 16,7%, Испании - 19% и Англии - 20%.
