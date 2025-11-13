Так много, как с Францией, Украина не играла ни с кем: история самого частого соперничества (видео)
Сегодняшний матч в Париже станет уже 14-м в историческом противостоянии футбольных сборных Украины и Франции. Так часто, как с французами, "сине-желтые" не встречались ни с одной другой командой в мире.
Историю матчей двух команд вспоминает РБК-Украина.
13 противостояний
Впервые соперники пересеклись в 1999 году - в отборе к Евро-2000. С тех пор сыграли между собой уже 13 матчей.
Все матчи сборных Украины и Франции
- 27.03.1999, отбор на Евро-2000, Франция - Украина - 0:0
- 4.09.1999, отбор на Евро-2000, Украина - Франция - 0:0
- 6.06.2004, товарищеский матч, Франция - Украина - 1:0
- 2.06.2007, отбор на Евро-2008, Франция - Украина - 2:0
- 21.11.2007, отбор на Евро-2008, Украина - Франция - 2:2
- 6.06.2011, товарищеский матч, Украина - Франция - 1:4
- 15.06.2012, Евро-2012, групповой этап, Украина - Франция - 0:2
- 15.11.2013, отбор на ЧМ-2014, плей-офф, Украина - Франция - 2:0
- 19.11.2013, отбор на ЧМ-2014, плей-офф, Франция - Украина - 3:0
- 7.10.2020, товарищеский матч, Франция - Украина - 7:1
- 24.03.2021, отбор на ЧМ-2022, Франция - Украина - 1:1
- 4.09.2021, отбор на ЧМ-2022, Украина - Франция - 1:1
- 5.09.2025, отбор на ЧМ-2026, Украина - Франция - 0:2
Как видим, "сине-желтые" смогли обыграть французов лишь однажды. В других поединках были зафиксированы пять ничьих и семь побед "трехцветных". Общая разница мячей - 8:25 не в нашу пользу.
Единственная победа
Случилась она в стыковых поединках отбора к ЧМ-2014. Тогда сборная Украины под руководством Михаила Фоменко в своей отборочной группе финишировала второй, пропустив вперед Англию. Французы показали такой же результат, уступив первенство Испании.
Первый матч плей-офф в Киеве подарил нам много надежд. Казалось, что голы Романа Зозули и Андрея Ярмоленко (победа 2:0) - гарантировали "сине-желтым" путевку на мундиаль. Однако, через четыре дня в Сен-Дени "трехцветные" взяли убедительный реванш - 3:0.
Самое болезненное поражение
Пандемия коронавируса внесла хаос в жизнь планеты в 2020 году, в том числе и в футбол. Товарищеский матч между Францией и Украиной сначала должен был состояться в марте, но именно тогда всех закрыли на карантин.
Игра состоялась осенью. Но тоже не без приключений. Во время тестирования на вирус французские врачи закрыли половину состава "сине-желтых". Главному тренеру Андрею Шевченко пришлось срочно довызвать в команду футболистов молодежной сборной и резервистов. Характерно, что запасным вратарем на игру заявили одного из тренеров сборной - Александра Шовковского, который завершил активную карьеру за четыре года до этого.
К сожалению, чем дальше, тем детали вокруг ужасного матча будут забываться. А в истории останется лишь счет. 1:7 - самое болезненное поражение Украины по состоянию на сегодня.
С кем Украина играла чаще всего
Франция - соперник для "сине-желтых" номер один. Кроме нее, Украина провела более 10 игр в истории с Грузией, Англией, Арменией и другими.
Сборные, с которыми Украина играла чаще всего
- Франция - 13 (+1, =5, -7, мячи 8:25)
- Грузия - 11 (+7, =4, -0, мячи 18:7)
- Англия - 10 (+1, =3, -6, мячи 4:16)
- Армения - 10 (+7, =3, -0, мячи 25:8)
- Италия - 10 (+0, =3, -7, мячи 4:17)
- Литва - 10 (+7, =1, -2, мячи 20:8)
- Германия - 10 (+0, =5, -5, мячи 10:20)
- Польша - 10 (+3, =2, -5, мячи 10:14)
- Беларусь - 9 (+5, =3, -1, мячи 12:5)
- Словакия - 9 (+4, =3, -2, мячи 11:11)
- Турция - 9 (+2, =3, -4, мячи 9:11)
- Хорватия - 9 (+1, =3, -5, мячи 5:15)
Отметим, что сборная Франции является одним из самых неудобных соперников для украинской сборной - с ними "сине-желтые" добыли лишь 20,5% возможных очков.
Среди команд, с которыми украинцы встречались не менее 5-ти раз, это 5-й показатель. Впереди здесь сборные Италии - 10%, Германии - 16,7%, Испании - 19% и Англии - 20%.
