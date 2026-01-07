Australian Open 2026. Світоліна, Костюк та інші отримають рекордні призові: точні суми

Організатори першого тенісного мейджора 2026 року – Відкритого чемпіонату Австралії – назвали суми призових, які отримають учасники турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Цьогорічній загальний призовий фонд став рекордним для Australian Open. У порівнянні з 2025 роком його збільшили одразу на 16% – до 111,5 млн доларів (у 2025 році – 96,5 млн).
Найбільші виплати традиційно передбачені для переможців одиночних розрядів. Чемпіони серед чоловіків і жінок отримають по 4,15 млн доларів, що на 19% більше, ніж торік заробили Яннік Сіннер і Медісон Кіз.
Водночас організатори підвищили виплати і для тенісистів, які завершать виступи на ранніх стадіях. Учасники першого раунду основної сітки отримають по 150 тисяч доларів, що на 14% більше, ніж у 2025 році.
Призові Australian Open в одиночних розрядах за раундами
Кваліфікація
Основна сітка
Центральний корт арени "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (фото: x.com/australianopen)
Матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії відбудуться з 12 по 16 січня. Ігри основного турніру – з 18 січня до 1 лютого.
Україну на турнірі в Мельбурні представлять:
