Australian Open 2026. Свитолина, Костюк и другие получат рекордные призовые: точные суммы

Организаторы первого теннисного мэйджора 2026 года - Открытого чемпионата Австралии - назвали суммы призовых, которые получат участники турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Нынешний общий призовой фонд стал рекордным для Australian Open. По сравнению с 2025 годом его увеличили сразу на 16% - до 111,5 млн долларов (в 2025 году - 96,5 млн).
Самые большие выплаты традиционно предусмотрены для победителей одиночных разрядов. Чемпионы среди мужчин и женщин получат по 4,15 млн долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году заработали Янник Синнер и Мэдисон Киз.
В то же время организаторы повысили выплаты и для теннисистов, которые завершат выступления на ранних стадиях. Участники первого раунда основной сетки получат по 150 тысяч долларов, что на 14% больше, чем в 2025 году.
Призовые Australian Open в одиночных разрядах по раундам
Квалификация
Основная сетка
Центральный корт арены "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (фото: x.com/australianopen)
Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии состоятся с 12 по 16 января. Игры основного турнира - с 18 января по 1 февраля.
Украину на турнире в Мельбурне представят:
Ранее мы рассказали, как Костюк не без проблем выиграла первый матч года.
Также читайте, как Ястремская сокрушила рейтинговую соперницу на турнире в Австралии.