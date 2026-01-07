ua en ru
Екс-росіянка показала зуби: Костюк не без проблем виграла перший матч року

Середа 07 січня 2026 11:36
UA EN RU
Екс-росіянка показала зуби: Костюк не без проблем виграла перший матч року Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Друга ракетка України Марта Костюк успішно стартувала в сезоні-2026, пробившись до третього кола турніру серії WTA 500 в австралійському Брисбені. У матчі 1/16 фіналу українка здолала Юлію Путінцеву, яка представляє Казахстан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

WTA 500, Брісбен, 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) – 6:7, 6:1, 6:0

Перша гра сезону

Костюк розпочала рік у статусі 26-ї ракетки світу, на турнірі в Брісбені вона посіяна під 16-м номером.

Першою суперницею Марти стала уродженка Москви Юлія Путінцева (WTA 74), яка нині виступає під прапором Казахстану. Вона програла в кваліфікації, але пробилася до основної сітки турніру в статусі лакілузерки. У першому колі представниця Казахстану обіграла американку Хейлі Баптіст.

Це було перше протистояння Костюк та Путінцевої на корті.

Як пройшов матч

У стартовій партії Костюк упевнено повела 5:2 і була близькою до перемоги в сеті: вела у розіграші – 30:0. Однак Путінцева показала зуби. Вона зуміла перевернути гру, перевівши сет у тай-брейк, де виявилася сильнішою – 7:5.

Втім, ця осічка лише додала українці мотивації. У другій партії Костюк віддала суперниці лише один гейм, упевнено зрівнявши рахунок у матчі. А у вирішальному сеті Марта повністю контролювала перебіг гри та не дозволила Путінцевій виграти жодного гейму – 6:0.

Поєдинок тривав 1 годину та 52 хвилини.

Що далі

Костюк слідом за Даяною Ястремською вийшла до 1/8 фіналу турніру. Її наступною суперницею стане переможниця пари Аманда Анісімова (США, 3-тя ракетка світу) — Кімберлі Біррелл (Австралія, 106-та у рейтингу WTA).

Раніше ми повідомляли про перші зміни 2026 року у світових тенісних рейтингах.

Також читайте, хто з тенісистів заробив найбільше у 2025 році.

