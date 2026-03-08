ua en ru
Артур Логай несподівано зголив волосся на камеру і здивував новим образом (відео)

11:43 08.03.2026 Нд
2 хв
Актор став схожим на героя культового фільму
aimg Іванна Пашкевич
Артур Логай несподівано зголив волосся на камеру і здивував новим образом (відео) Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)

Український актор Артур Логай несподівано змінив свій імідж і показав результат перевтілення у мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

MONATIK змінився до невпізнаваності

Артист зважився на радикальну зміну зовнішності та вирішив зафіксувати цей момент на відео.

В опублікованому ролику він спочатку з’являється у класичному образі - чорному костюмі, білій сорочці та краватці.

Втім, уже за мить актор бере до рук машинку для стрижки і починає голити волосся, поступово позбавляючись своєї густої шевелюри.

Артур Логай несподівано зголив волосся на камеру і здивував новим образом (відео)Артур Логай (скріншот з відео)

Наприкінці відео Логай постає перед камерою вже у зовсім іншому вигляді - з коротко підстриженим волоссям.

Разом із зачіскою змінився й стиль знаменитості. Замість строгого костюма він обрав більш повсякденний образ - джинси, тренч і кофту.

"Настав час змін", - коротко підписав ролик Логай.

Реакція юзерів

У коментарях користувачі активно обговорюють перевтілення актора.

Деякі зізнаються, що йому пасують обидва образи, хоча й шкодують за його кучерями.

Інші припускають, що такі зміни могли бути зроблені заради нової ролі.

  • Такі кучері були класні, але цей образ теж топчик
  • Кастіель з "Надприродного" українська версія
  • Я так розумію це для ролі
  • Сміливо, і як не крути, вам личить і так, і так
  • Це референс на щось/когось?
  • Ну це прям зовсім інша людина, йойййй
  • Якщо це для кіно, то ок. Вам краще з кудрями

