"Це не він!" 64-річний Джим Керрі налякав "новим обличчям" (фото, відео)

Культовий голлівудський актор Джим Керрі вперше за довгий час з’явився на публіці, він показався на 51-й церемонії вручення премії César у Парижі. Зірка "Брюса всемогутнього" отримав почесну нагороду та виголосив емоційну промову французькою мовою, але глядачі звернули увагу не лише на виступ, а й на його зовнішність.

Чому мережа гуде через "нове обличчя" Джима Керрі та як він зараз виглядає, розповідає РБК-Україна .

Як Керрі виступив на церемонії

Актор вийшов на сцену, аби отримати почесну премію, яку щороку присуджують міжнародним зіркам. Представив його Мішель Гондрі, режисер фільму "Вічне сяйво чистого розуму".

Керрі виголосив промову французькою та розповів про своє коріння, його "прапрапрапрадід Марк-Франсуа Карре народився в Сен-Мало та емігрував до Канади". Актор подякував родині та завершив свій виступ жартом, мовляв, "його французька майже посередня", і "язик вже втомився".

Окрім цього, актор просто зі сцени заговорив про свої стосунки та зізнався в коханні своїй обраниці. Але після виходу зірки в мережі заговорили про інше.

Джим Керрі зараз (скриншот)

Як змінився Джим Керрі

Після появи відео з церемонії соцмережі "вибухнули" коментарями. Користувачі пишуть, що Керрі має зовсім інший вигляд, і багато хто не зміг одразу впізнати актора.

Коментатори висувають різні версії раптових змін у зовнішності Керрі. Хтось думає, що 64-річний актор просто наважився на "пластику" чи "уколи краси", а тому тепер його міміка стала не такою, як раніше.

Джим Керрі налякав "новим обличчям" (скриншоти)

Але є й такі фани, які висувають конспірологічні теорії про те, що "справжнього" Джима нібито вже "немає у живих", а його замінив "клон".

Фани пишуть:

"Керрі - один з останніх людей у ​​цьому бізнесі, від кого я б очікував, що він зробить пластику обличчя"

"Обличчя виглядає зовсім інакше!"

"Це не він, це не Джим Керрі!"

"Можливо, ми більше ніколи не побачимо справжнього Джима. Спочивай з миром, Джиме, де б ти не був"

"Це не Джим Керрі, де ж справжній?"

"Це навіть не схоже на Джима Керрі... Діти-міленіали точно знають. Це ніби інша людина"

"Що ж тут, в ім'я Святого Духа, відбувається Де Джим!?".

На сторінці Peanut Gallery Media Network в Instagram навіть розмістили відео, на якому нібито можна помітити, що зараз у Керрі інший колір очей. При цьому сам Джим жодних коментарів щодо свого вигляду не давав.

Яким був Джим Керрі раніше

Актор відомий за фільмами "Дурний і ще дурніший", "Маска", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Брехун, брехун", "Брюс всемогутній". І зазвичай всі звикли бачити Джима з характерною мімікою та "рухомим" обличчям.

Джим Керрі у молодості та 2016 році (скриншот)