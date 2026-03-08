Артур Логай неожиданно сбрил волосы на камеру и удивил новым образом (видео)
Украинский актер Артур Логай неожиданно сменил свой имидж и показал результат перевоплощения в сети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
Артист решился на радикальную смену внешности и решил зафиксировать этот момент на видео.
В опубликованном ролике он сначала появляется в классическом образе - черном костюме, белой рубашке и галстуке.
Впрочем, уже через мгновение актер берет в руки машинку для стрижки и начинает брить волосы, постепенно избавляясь от своей густой шевелюры.
Артур Логай (скриншот из видео)
В конце видео Логай предстает перед камерой уже в совершенно другом виде - с коротко подстриженными волосами.
Вместе с прической изменился и стиль знаменитости. Вместо строгого костюма он выбрал более повседневный образ - джинсы, тренч и кофту.
"Пришло время перемен", - коротко подписал ролик Логай.
Реакция юзеров
В комментариях пользователи активно обсуждают перевоплощение актера.
Некоторые признаются, что ему идут оба образа, хотя и жалеют о его кудрях.
Другие предполагают, что такие изменения могли быть сделаны ради новой роли.
- Такі кучері були класні, але цей образ теж топчик
- Кастіель з "Надприродного" українська версія
- Я так розумію це для ролі
- Сміливо, і як не крути, вам личить і так, і так
- Це референс на щось/когось?
- Ну це прям зовсім інша людина, йойййй
- Якщо це для кіно, то ок. Вам краще з кудрями
