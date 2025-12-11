"Арсенал" без поразок, "Ман Сіті" зламав "Реал": сенсації шостого туру Ліги чемпіонів

Шостий тур основного етапу найпрестижнішого європейського клубного турніру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 завершився серією з 18 поєдинків, зіграних протягом 25-26 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Лондонці впевнено обіграли бельгійський "Брюгге" з рахунком 3:0, здобувши шосту перемогу в шести матчах.
Завдяки цьому "Арсенал" відірвався від найближчого конкурента, німецької "Баварії", на три очки у турнірній таблиці.
Італійський "Інтер" зазнав другої поспіль поразки, поступившись англійському "Ліверпулю" 0:1 після спірного пенальті.
У центральному матчі дня "Манчестер Сіті" переграв мадридський "Реал" 2:1 - після голу Родріго англійці ще до перерви відповіли точними ударами Ніко О’Райллі та Ерлінга Голанда, піднявшись на четверте місце групи.
Французький ПСЖ обмежився нульовою нічиєю з "Атлетіко", а в складі парижського клубу український захисник Ілля Забарний вийшов на заміну в другому таймі.
Португальський клуб здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів підряд, перегравши чемпіона Італії 2:0. Відкрив рахунок на 20-й хвилині Річард Ріос, а другий м’яч забив Леандро Баррейро на 49-й хвилині після асисту Ріоса.
Голкіпер Анатолій Трубін провів на полі 97 хвилин, відбивши два удари, а півзахисник Георгій Судаков відіграв 75 хвилин, виконав один точний навіс та 15 точних передач із 21.
Перемога дозволила "Бенфіці" наблизитися до зони плей-офф, зараз клуб посідає 25-те місце в турнірній таблиці, маючи шість очок.
Наступний, передостанній тур Ліги чемпіонів, заплановано на 20-21 січня 2026 року, де на вболівальників очікує, зокрема, матч між "Інтером" та "Арсеналом".
Раніше ми повідомляли, що юнацька збірна України отримала суперників на Євро-2026.
Також читайте про юну українську зірку мюнхенської "Баварії", який вперше забив у єврокубку.