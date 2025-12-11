RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Арсенал" без поражений, "Ман Сити" сломал "Реал": сенсации шестого тура Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Шестой тур основного этапа самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 завершился серией из 18 поединков, сыгранных в течение 25-26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

"Арсенал" продолжает идеальный старт

Лондонцы уверенно обыграли бельгийский "Брюгге" со счетом 3:0, одержав шестую победу в шести матчах.

Благодаря этому "Арсенал" оторвался от ближайшего конкурента, немецкой "Баварии", на три очка в турнирной таблице.

Сенсации и споры тура

Итальянский "Интер" потерпел второе подряд поражение, уступив английскому "Ливерпулю" 0:1 после спорного пенальти.

В центральном матче дня "Манчестер Сити" переиграл мадридский "Реал" 2:1 - после гола Родриго англичане еще до перерыва ответили точными ударами Нико О'Райлли и Эрлинга Холанда, поднявшись на четвертое место группы.

Французский ПСЖ ограничился нулевой ничьей с "Атлетико", а в составе парижского клуба украинский защитник Илья Забарный вышел на замену во втором тайме.

"Бенфика" с украинцами обыграла "Наполи"

Португальский клуб одержал вторую победу в Лиге чемпионов подряд, переиграв чемпиона Италии 2:0. Открыл счет на 20-й минуте Ричард Риос, а второй мяч забил Леандро Баррейро на 49-й минуте после ассиста Риоса.

Голкипер Анатолий Трубин провел на поле 97 минут, отразив два удара, а полузащитник Георгий Судаков отыграл 75 минут, выполнил один точный навес и 15 точных передач из 21.

Победа позволила "Бенфике" приблизиться к зоне плей-офф, сейчас клуб занимает 25-е место в турнирной таблице, имея шесть очков.

Результаты шестого тура Лиги чемпионов 2025/26

  • "Кайрат" - "Олимпиакос" 0:1
  • "Бавария" - "Спортинг" 3:1
  • "Аталанта" - "Челси" 2:1
  • "Барселона" - "Айнтрахт" 2:1
  • "Интер" - "Ливерпуль" 0:1
  • "Монако" - "Галатасарай" 1:0
  • ПСВ - "Атлетико" 2:3
  • "Юнион" - "Марсель" 2:3
  • "Тоттенхэм" - "Славия" 3:0
  • "Вильярреал" - "Копенгаген" 2:3
  • "Карабах" - "Аякс" 2:4
  • "Атлетик" - ПСЖ 0:0
  • "Байер" - "Ньюкасл" 2:2
  • "Бенфика" - "Наполи" 2:0
  • "Боруссия" Дортмунд - "Буде-Глимт" 2:2
  • "Брюгге" - "Арсенал" 0:3
  • "Реал" - "Ман Сити" 1:2
  • "Ювентус" - "Пафос" 2:0

Топ-8 турнирной таблицы после шестого тура:

  1. "Арсенал" - 18 очков, разница 17:1
  2. "Бавария" - 15 очков, 18:7
  3. ПСЖ - 13 очков, 19:8
  4. "Ман Сити" - 13 очков, 12:6
  5. "Аталанта" - 13 очков, 8:6
  6. "Интер" - 12 очков, 12:4
  7. "Реал" - 12 очков, 13:7
  8. "Атлетико" - 12 очков, 15:12

Следующий, предпоследний тур Лиги чемпионов, запланирован на 20-21 января 2026 года, где болельщиков ожидает, в частности, матч между "Интером" и "Арсеналом".

Ранее мы сообщали, что юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2026.

Также читайте о юной украинской звезде мюнхенской "Баварии", который впервые забил в еврокубке.

Футбол