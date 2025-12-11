"Арсенал" без поражений, "Ман Сити" сломал "Реал": сенсации шестого тура Лиги чемпионов

Шестой тур основного этапа самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 завершился серией из 18 поединков, сыгранных в течение 25-26 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Лондонцы уверенно обыграли бельгийский "Брюгге" со счетом 3:0, одержав шестую победу в шести матчах.
Благодаря этому "Арсенал" оторвался от ближайшего конкурента, немецкой "Баварии", на три очка в турнирной таблице.
Итальянский "Интер" потерпел второе подряд поражение, уступив английскому "Ливерпулю" 0:1 после спорного пенальти.
В центральном матче дня "Манчестер Сити" переиграл мадридский "Реал" 2:1 - после гола Родриго англичане еще до перерыва ответили точными ударами Нико О'Райлли и Эрлинга Холанда, поднявшись на четвертое место группы.
Французский ПСЖ ограничился нулевой ничьей с "Атлетико", а в составе парижского клуба украинский защитник Илья Забарный вышел на замену во втором тайме.
Португальский клуб одержал вторую победу в Лиге чемпионов подряд, переиграв чемпиона Италии 2:0. Открыл счет на 20-й минуте Ричард Риос, а второй мяч забил Леандро Баррейро на 49-й минуте после ассиста Риоса.
Голкипер Анатолий Трубин провел на поле 97 минут, отразив два удара, а полузащитник Георгий Судаков отыграл 75 минут, выполнил один точный навес и 15 точных передач из 21.
Победа позволила "Бенфике" приблизиться к зоне плей-офф, сейчас клуб занимает 25-е место в турнирной таблице, имея шесть очков.
Следующий, предпоследний тур Лиги чемпионов, запланирован на 20-21 января 2026 года, где болельщиков ожидает, в частности, матч между "Интером" и "Арсеналом".
