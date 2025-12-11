"Арсенал" без поражений, "Ман Сити" сломал "Реал": сенсации шестого тура Лиги чемпионов

"Арсенал" продолжает идеальный старт

Лондонцы уверенно обыграли бельгийский "Брюгге" со счетом 3:0, одержав шестую победу в шести матчах.

Благодаря этому "Арсенал" оторвался от ближайшего конкурента, немецкой "Баварии", на три очка в турнирной таблице.

Сенсации и споры тура

Итальянский "Интер" потерпел второе подряд поражение, уступив английскому "Ливерпулю" 0:1 после спорного пенальти.

В центральном матче дня "Манчестер Сити" переиграл мадридский "Реал" 2:1 - после гола Родриго англичане еще до перерыва ответили точными ударами Нико О'Райлли и Эрлинга Холанда, поднявшись на четвертое место группы.

Французский ПСЖ ограничился нулевой ничьей с "Атлетико", а в составе парижского клуба украинский защитник Илья Забарный вышел на замену во втором тайме.

"Бенфика" с украинцами обыграла "Наполи"

Португальский клуб одержал вторую победу в Лиге чемпионов подряд, переиграв чемпиона Италии 2:0. Открыл счет на 20-й минуте Ричард Риос, а второй мяч забил Леандро Баррейро на 49-й минуте после ассиста Риоса.

Голкипер Анатолий Трубин провел на поле 97 минут, отразив два удара, а полузащитник Георгий Судаков отыграл 75 минут, выполнил один точный навес и 15 точных передач из 21.

Победа позволила "Бенфике" приблизиться к зоне плей-офф, сейчас клуб занимает 25-е место в турнирной таблице, имея шесть очков.

Результаты шестого тура Лиги чемпионов 2025/26

"Кайрат" - "Олимпиакос" 0:1

"Бавария" - "Спортинг" 3:1

"Аталанта" - "Челси" 2:1

"Барселона" - "Айнтрахт" 2:1

"Интер" - "Ливерпуль" 0:1

"Монако" - "Галатасарай" 1:0

ПСВ - "Атлетико" 2:3

"Юнион" - "Марсель" 2:3

"Тоттенхэм" - "Славия" 3:0

"Вильярреал" - "Копенгаген" 2:3

"Карабах" - "Аякс" 2:4

"Атлетик" - ПСЖ 0:0

"Байер" - "Ньюкасл" 2:2

"Бенфика" - "Наполи" 2:0

"Боруссия" Дортмунд - "Буде-Глимт" 2:2

"Брюгге" - "Арсенал" 0:3

"Реал" - "Ман Сити" 1:2

"Ювентус" - "Пафос" 2:0

Топ-8 турнирной таблицы после шестого тура: