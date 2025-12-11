"Арсенал" без поразок, "Ман Сіті" зламав "Реал": сенсації шостого туру Ліги чемпіонів
Шостий тур основного етапу найпрестижнішого європейського клубного турніру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 завершився серією з 18 поєдинків, зіграних протягом 25-26 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
"Арсенал" продовжує ідеальний старт
Лондонці впевнено обіграли бельгійський "Брюгге" з рахунком 3:0, здобувши шосту перемогу в шести матчах.
Завдяки цьому "Арсенал" відірвався від найближчого конкурента, німецької "Баварії", на три очки у турнірній таблиці.
Сенсації та суперечки туру
Італійський "Інтер" зазнав другої поспіль поразки, поступившись англійському "Ліверпулю" 0:1 після спірного пенальті.
У центральному матчі дня "Манчестер Сіті" переграв мадридський "Реал" 2:1 - після голу Родріго англійці ще до перерви відповіли точними ударами Ніко О’Райллі та Ерлінга Голанда, піднявшись на четверте місце групи.
Французький ПСЖ обмежився нульовою нічиєю з "Атлетіко", а в складі парижського клубу український захисник Ілля Забарний вийшов на заміну в другому таймі.
"Бенфіка" з українцями обіграла "Наполі"
Португальський клуб здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів підряд, перегравши чемпіона Італії 2:0. Відкрив рахунок на 20-й хвилині Річард Ріос, а другий м’яч забив Леандро Баррейро на 49-й хвилині після асисту Ріоса.
Голкіпер Анатолій Трубін провів на полі 97 хвилин, відбивши два удари, а півзахисник Георгій Судаков відіграв 75 хвилин, виконав один точний навіс та 15 точних передач із 21.
Перемога дозволила "Бенфіці" наблизитися до зони плей-офф, зараз клуб посідає 25-те місце в турнірній таблиці, маючи шість очок.
Результати шостого туру Ліги чемпіонів 2025/26
- "Кайрат" - "Олімпіакос" 0:1
- "Баварія" - "Спортинг" 3:1
- "Аталанта" - "Челсі" 2:1
- "Барселона" - "Айнтрахт" 2:1
- "Інтер" - "Ліверпуль" 0:1
- "Монако" - "Галатасарай" 1:0
- ПСВ - "Атлетіко" 2:3
- "Юніон" - "Марсель" 2:3
- "Тоттенгем" - "Славія" 3:0
- "Вільярреал" - "Копенгаген" 2:3
- "Карабах" - "Аякс" 2:4
- "Атлетік" - ПСЖ 0:0
- "Баєр" - "Ньюкасл" 2:2
- "Бенфіка" - "Наполі" 2:0
- "Боруссія" Дортмунд - "Буде-Глімт" 2:2
- "Брюгге" - "Арсенал" 0:3
- "Реал" - "Ман Сіті" 1:2
- "Ювентус" - "Пафос" 2:0
Топ-8 турнірної таблиці після шостого туру:
- "Арсенал" - 18 очок, різниця 17:1
- "Баварія" - 15 очок, 18:7
- ПСЖ - 13 очок, 19:8
- "Ман Сіті" - 13 очок, 12:6
- "Аталанта" - 13 очок, 8:6
- "Інтер" - 12 очок, 12:4
- "Реал" - 12 очок, 13:7
- "Атлетіко" - 12 очок, 15:12
Наступний, передостанній тур Ліги чемпіонів, заплановано на 20-21 січня 2026 року, де на вболівальників очікує, зокрема, матч між "Інтером" та "Арсеналом".
Раніше ми повідомляли, що юнацька збірна України отримала суперників на Євро-2026.
Також читайте про юну українську зірку мюнхенської "Баварії", який вперше забив у єврокубку.