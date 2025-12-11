ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Арсенал" без поразок, "Ман Сіті" зламав "Реал": сенсації шостого туру Ліги чемпіонів

Четвер 11 грудня 2025 00:05
UA EN RU
"Арсенал" без поразок, "Ман Сіті" зламав "Реал": сенсації шостого туру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Шостий тур основного етапу найпрестижнішого європейського клубного турніру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 завершився серією з 18 поєдинків, зіграних протягом 25-26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

"Арсенал" продовжує ідеальний старт

Лондонці впевнено обіграли бельгійський "Брюгге" з рахунком 3:0, здобувши шосту перемогу в шести матчах.

Завдяки цьому "Арсенал" відірвався від найближчого конкурента, німецької "Баварії", на три очки у турнірній таблиці.

Сенсації та суперечки туру

Італійський "Інтер" зазнав другої поспіль поразки, поступившись англійському "Ліверпулю" 0:1 після спірного пенальті.

У центральному матчі дня "Манчестер Сіті" переграв мадридський "Реал" 2:1 - після голу Родріго англійці ще до перерви відповіли точними ударами Ніко О’Райллі та Ерлінга Голанда, піднявшись на четверте місце групи.

Французький ПСЖ обмежився нульовою нічиєю з "Атлетіко", а в складі парижського клубу український захисник Ілля Забарний вийшов на заміну в другому таймі.

"Бенфіка" з українцями обіграла "Наполі"

Португальський клуб здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів підряд, перегравши чемпіона Італії 2:0. Відкрив рахунок на 20-й хвилині Річард Ріос, а другий м’яч забив Леандро Баррейро на 49-й хвилині після асисту Ріоса.

Голкіпер Анатолій Трубін провів на полі 97 хвилин, відбивши два удари, а півзахисник Георгій Судаков відіграв 75 хвилин, виконав один точний навіс та 15 точних передач із 21.

Перемога дозволила "Бенфіці" наблизитися до зони плей-офф, зараз клуб посідає 25-те місце в турнірній таблиці, маючи шість очок.

Результати шостого туру Ліги чемпіонів 2025/26

  • "Кайрат" - "Олімпіакос" 0:1
  • "Баварія" - "Спортинг" 3:1
  • "Аталанта" - "Челсі" 2:1
  • "Барселона" - "Айнтрахт" 2:1
  • "Інтер" - "Ліверпуль" 0:1
  • "Монако" - "Галатасарай" 1:0
  • ПСВ - "Атлетіко" 2:3
  • "Юніон" - "Марсель" 2:3
  • "Тоттенгем" - "Славія" 3:0
  • "Вільярреал" - "Копенгаген" 2:3
  • "Карабах" - "Аякс" 2:4
  • "Атлетік" - ПСЖ 0:0
  • "Баєр" - "Ньюкасл" 2:2
  • "Бенфіка" - "Наполі" 2:0
  • "Боруссія" Дортмунд - "Буде-Глімт" 2:2
  • "Брюгге" - "Арсенал" 0:3
  • "Реал" - "Ман Сіті" 1:2
  • "Ювентус" - "Пафос" 2:0

Топ-8 турнірної таблиці після шостого туру:

  1. "Арсенал" - 18 очок, різниця 17:1
  2. "Баварія" - 15 очок, 18:7
  3. ПСЖ - 13 очок, 19:8
  4. "Ман Сіті" - 13 очок, 12:6
  5. "Аталанта" - 13 очок, 8:6
  6. "Інтер" - 12 очок, 12:4
  7. "Реал" - 12 очок, 13:7
  8. "Атлетіко" - 12 очок, 15:12

Наступний, передостанній тур Ліги чемпіонів, заплановано на 20-21 січня 2026 року, де на вболівальників очікує, зокрема, матч між "Інтером" та "Арсеналом".

Раніше ми повідомляли, що юнацька збірна України отримала суперників на Євро-2026.

Також читайте про юну українську зірку мюнхенської "Баварії", який вперше забив у єврокубку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік: куди підуть гроші
Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік: куди підуть гроші
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті