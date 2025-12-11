"Арсенал" без поразок, "Ман Сіті" зламав "Реал": сенсації шостого туру Ліги чемпіонів

Шостий тур основного етапу найпрестижнішого європейського клубного турніру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 завершився серією з 18 поєдинків, зіграних протягом 25-26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

"Арсенал" продовжує ідеальний старт

Лондонці впевнено обіграли бельгійський "Брюгге" з рахунком 3:0, здобувши шосту перемогу в шести матчах.

Завдяки цьому "Арсенал" відірвався від найближчого конкурента, німецької "Баварії", на три очки у турнірній таблиці.

Сенсації та суперечки туру

Італійський "Інтер" зазнав другої поспіль поразки, поступившись англійському "Ліверпулю" 0:1 після спірного пенальті.

У центральному матчі дня "Манчестер Сіті" переграв мадридський "Реал" 2:1 - після голу Родріго англійці ще до перерви відповіли точними ударами Ніко О’Райллі та Ерлінга Голанда, піднявшись на четверте місце групи.

Французький ПСЖ обмежився нульовою нічиєю з "Атлетіко", а в складі парижського клубу український захисник Ілля Забарний вийшов на заміну в другому таймі.

"Бенфіка" з українцями обіграла "Наполі"

Португальський клуб здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів підряд, перегравши чемпіона Італії 2:0. Відкрив рахунок на 20-й хвилині Річард Ріос, а другий м’яч забив Леандро Баррейро на 49-й хвилині після асисту Ріоса.

Голкіпер Анатолій Трубін провів на полі 97 хвилин, відбивши два удари, а півзахисник Георгій Судаков відіграв 75 хвилин, виконав один точний навіс та 15 точних передач із 21.

Перемога дозволила "Бенфіці" наблизитися до зони плей-офф, зараз клуб посідає 25-те місце в турнірній таблиці, маючи шість очок.

Результати шостого туру Ліги чемпіонів 2025/26

"Кайрат" - "Олімпіакос" 0:1

"Баварія" - "Спортинг" 3:1

"Аталанта" - "Челсі" 2:1

"Барселона" - "Айнтрахт" 2:1

"Інтер" - "Ліверпуль" 0:1

"Монако" - "Галатасарай" 1:0

ПСВ - "Атлетіко" 2:3

"Юніон" - "Марсель" 2:3

"Тоттенгем" - "Славія" 3:0

"Вільярреал" - "Копенгаген" 2:3

"Карабах" - "Аякс" 2:4

"Атлетік" - ПСЖ 0:0

"Баєр" - "Ньюкасл" 2:2

"Бенфіка" - "Наполі" 2:0

"Боруссія" Дортмунд - "Буде-Глімт" 2:2

"Брюгге" - "Арсенал" 0:3

"Реал" - "Ман Сіті" 1:2

"Ювентус" - "Пафос" 2:0

Топ-8 турнірної таблиці після шостого туру: