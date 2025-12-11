"Арсенал" без поражений, "Ман Сити" сломал "Реал": сенсации шестого тура Лиги чемпионов
Шестой тур основного этапа самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 завершился серией из 18 поединков, сыгранных в течение 25-26 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
"Арсенал" продолжает идеальный старт
Лондонцы уверенно обыграли бельгийский "Брюгге" со счетом 3:0, одержав шестую победу в шести матчах.
Благодаря этому "Арсенал" оторвался от ближайшего конкурента, немецкой "Баварии", на три очка в турнирной таблице.
Сенсации и споры тура
Итальянский "Интер" потерпел второе подряд поражение, уступив английскому "Ливерпулю" 0:1 после спорного пенальти.
В центральном матче дня "Манчестер Сити" переиграл мадридский "Реал" 2:1 - после гола Родриго англичане еще до перерыва ответили точными ударами Нико О'Райлли и Эрлинга Холанда, поднявшись на четвертое место группы.
Французский ПСЖ ограничился нулевой ничьей с "Атлетико", а в составе парижского клуба украинский защитник Илья Забарный вышел на замену во втором тайме.
"Бенфика" с украинцами обыграла "Наполи"
Португальский клуб одержал вторую победу в Лиге чемпионов подряд, переиграв чемпиона Италии 2:0. Открыл счет на 20-й минуте Ричард Риос, а второй мяч забил Леандро Баррейро на 49-й минуте после ассиста Риоса.
Голкипер Анатолий Трубин провел на поле 97 минут, отразив два удара, а полузащитник Георгий Судаков отыграл 75 минут, выполнил один точный навес и 15 точных передач из 21.
Победа позволила "Бенфике" приблизиться к зоне плей-офф, сейчас клуб занимает 25-е место в турнирной таблице, имея шесть очков.
Результаты шестого тура Лиги чемпионов 2025/26
- "Кайрат" - "Олимпиакос" 0:1
- "Бавария" - "Спортинг" 3:1
- "Аталанта" - "Челси" 2:1
- "Барселона" - "Айнтрахт" 2:1
- "Интер" - "Ливерпуль" 0:1
- "Монако" - "Галатасарай" 1:0
- ПСВ - "Атлетико" 2:3
- "Юнион" - "Марсель" 2:3
- "Тоттенхэм" - "Славия" 3:0
- "Вильярреал" - "Копенгаген" 2:3
- "Карабах" - "Аякс" 2:4
- "Атлетик" - ПСЖ 0:0
- "Байер" - "Ньюкасл" 2:2
- "Бенфика" - "Наполи" 2:0
- "Боруссия" Дортмунд - "Буде-Глимт" 2:2
- "Брюгге" - "Арсенал" 0:3
- "Реал" - "Ман Сити" 1:2
- "Ювентус" - "Пафос" 2:0
Топ-8 турнирной таблицы после шестого тура:
- "Арсенал" - 18 очков, разница 17:1
- "Бавария" - 15 очков, 18:7
- ПСЖ - 13 очков, 19:8
- "Ман Сити" - 13 очков, 12:6
- "Аталанта" - 13 очков, 8:6
- "Интер" - 12 очков, 12:4
- "Реал" - 12 очков, 13:7
- "Атлетико" - 12 очков, 15:12
Следующий, предпоследний тур Лиги чемпионов, запланирован на 20-21 января 2026 года, где болельщиков ожидает, в частности, матч между "Интером" и "Арсеналом".
