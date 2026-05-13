Антон Тимошенко пояснив скандальний жарт про "похорон" блогерки Верби

Так, нещодавно під фото Юлії Верби з величезним букетом квітів Тимошенко залишив скандальний коментар.

"І це Юлі Вербі дарують за життя. Страшно уявити, скільки квітів буде на похороні", - написав комік.

Через це Антона жорстко розкритикували у соцмережах, а багато користувачів вирішили, що він має особливу неприязнь саме до блогерки.

Тимошенко захейтив Вербу (скріншот)

Втім, Тимошенко запевняє, що це не так.

"Нема такого, що я сиджу і чекаю, коли Юля Верба щось запостить, і я придумаю якийсь прикол", - пояснив він.

За словами коміка, за останні три роки він лише двічі публічно згадував Вербу.

Тимошенко наголосив, що його критика стосується не конкретної блогерки, а загалом інфлюенсерів, які під час війни активно демонструють розкіш.

"Якби це зробив умовний Волошин чи якась Рамина, я б те саме їм написав. Це не залежить від Верби. Просто мені смішно бачити людей, які під час війни дуже жорстко флексять чи з туру свого благодійного привозять один пікап з 30 концертів. Це якось дивно", - заявив Тимошенко.

Він додав, що й надалі реагуватиме на подібні прояви у соцмережах.

"Я підколюю цих людей і буду робити це далі. І не відчуваю жодних проблем із совістю, коли це роблю", - підсумував гуморист.

Конфлікт Тимошенка і Верби

Кілька років тому у подкасті "Гуртом та Вщент" із Сергієм Притулою Тимошенко вже висловлювався про Юлію Вербу.

Тоді він розкритикував блогерку за те, що вона, маючи мільйонну аудиторію, майже не публікувала дописи на підтримку ЗСУ.

"Я нещодавно зайшов на її Instagram-сторінку. Це блогерка, у якої мільйонна аудиторія, і вона називається "живу життя". Думав, що мають бути якісь збори. Я вже сиджу і розумію, що я злюся на Юлю Вербу, а я не повинен цього робити", - сказав ведучий.

"У неї фотки - я в машині, я в басейні, я, я, я… І думаю: перегляну збережені сторіс, там сто відсотків є збережений збір. Але вона говорить, як є, вона просто живе життя! І цього достатньо!" - додав він.

