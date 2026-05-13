Антон Тимошенко объяснил скандальную шутку о "похоронах" блогерши Вербы

Так, недавно под фото Юлии Вербы с огромным букетом цветов Тимошенко оставил скандальный комментарий.

"И это Юле Вербе дарят при жизни. Страшно представить, сколько цветов будет на похоронах", - написал комик.

Из-за этого Антона жестко раскритиковали в соцсетях, а многие пользователи решили, что он имеет особую неприязнь именно к блогеру.

Тимошенко захейтил Вербу

Впрочем, Тимошенко уверяет, что это не так.

"Нет такого, что я сижу и жду, когда Юля Верба что-то запостит, и я придумаю какой-то прикол", - пояснил он.

По словам комика, за последние три года он лишь дважды публично упоминал Вербу.

Тимошенко подчеркнул, что его критика касается не конкретного блогера, а в целом инфлюенсеров, которые во время войны активно демонстрируют роскошь.

"Если бы это сделал условный Волошин или какая-то Рамина, я бы то же самое им написал. Это не зависит от Вербы. Просто мне смешно видеть людей, которые во время войны очень жестко флексят или из тура своего благотворительного привозят один пикап с 30 концертов. Это как-то странно", - заявил Тимошенко.

Он добавил, что и в дальнейшем будет реагировать на подобные проявления в соцсетях.

"Я подкалываю этих людей и буду делать это дальше. И не испытываю никаких проблем с совестью, когда это делаю", - подытожил юморист.

Конфликт Тимошенко и Вербы

Несколько лет назад в подкасте "Гуртом та Вщент" с Сергеем Притулой Тимошенко уже высказывался о Юлии Вербе.

Тогда он раскритиковал блогера за то, что она, имея миллионную аудиторию, почти не публиковала сообщения в поддержку ВСУ.

"Я недавно зашел на ее Instagram-страницу. Это блогер, у которой миллионная аудитория, и она называется "живая жизнь". Думал, что должно быть какое-то собрание. Я уже сижу и понимаю, что я злюсь на Юлю Вербу, а я не должен этого делать", - сказал ведущий.

"У нее фотки - я в машине, я в бассейне, я, я, я... И думаю: просмотрю сохраненные сторис, там сто процентов есть сохраненный сбор. Но она говорит, как есть, она просто живет жизнь! И этого достаточно!" - добавил он.

