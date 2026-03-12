ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Антитіла" осуществили мечту юного гитариста прямо на сцене: трогательное видео

19:16 12.03.2026 Чт
2 мин
Шестиклассник сначала расплакался, но потом поразил игрой на гитаре
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Антитіла" осуществили мечту юного гитариста прямо на сцене: трогательное видео Тарас Тополя на концерте во Львове (коллаж: РБК-Украина)

Тарас Тополя поразил сеть видео с концерта группы "Антитіла". Во время выступления во Львовской опере мальчик Влад, который учится в шестом классе, вышел на сцену и поразил игрой на гитаре.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий ролик появился на странице музыканта в Facebook.

Больше интересного: Елена Тополя назвала самый сложный момент развода

Как группа "Антитела" осуществила мечту шестиклассника

Во время концерта к группе из зала обратился мальчик. Он попросил разрешения сыграть вместе с музыкантами на гитаре песню "Вдома". Но когда получил слово, настолько разволновался, что расплакался на месте.

"Мечтаю сыграть с вами "Вдома" на гитаре, очень очень... И расплакался. Это произошло внутри концерта, между песнями. А уже через час Влад раздавал рок прямо со сцены и эпично завершил концерт. Мечтаешь? Действуй! Так работает. Львов, спасибо!" - подписал видео фронтмен коллектива.

В финале выступления Тарас пригласил мальчика на сцену. Когда он вышел с гитарой, зал замер - настолько уверенно он заиграл.

Во время общения выяснилось, что юный гитарист родом из Львова и занимается музыкой преимущественно сам, иногда берет уроки у учителя.

Песню "Вдома" он выучил, чтобы поддержать новых друзей - детей-переселенцев из Херсона и Донбасса.

Что известно о концерте группы "Антитіла"

Во Львове концерт прошел с невероятным успехом - билетов не было уже за неделю до события. У желающих есть возможность попасть на большое шоу в Киеве - во Дворце спорта 20, 21 и 22 марта.

"Антитіла" готовят перфоманс европейского уровня - многоуровневую конструкцию в форме ключа, сценографию с задействованием десятков LED-плоскостей и экранов, чтобы достичь 360° визуального эффекта.

Кроме того, вокруг артистов создадут пространство, которое будет постоянно меняться во время выступления, а также задействуют большое количество спецэффектов.

Для реализации постановки в Киев везут световое оборудование из Европы, которое используется в шоу мировых звезд. Отдельный акцент команда делает на аналоговом звуке.

&quot;Антитіла&quot; осуществили мечту юного гитариста прямо на сцене: трогательное видеоВ Киеве пройдет концерт группы "Антитела" (фото: пресс-служба)

Еще больше интересного:

Мировые звезды вместе с "Антитілами" поразили песней о несокрушимости украинцев

Как Тополя прямо на сцене стал "учеником" звездной преподавательницы вокала

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Тарас Тополя Новости шоу-бизнеса Антитіла Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко