Антирекорд для Украины: сборная провалила смешанную эстафету в Эстерсунде
В шведском Эстерсунде завершилась классическая смешанная эстафета первого этапа Кубка мира по биатлону 2025/26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Как выступила сборная Украины
В состав команды вошли Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко, которая заменила Елену Городную из-за насморка.
Стартовая дистанция прошла под знаком стабильной стрельбы Цымбала, но он потерял позиции на втором рубеже и передал эстафету девятым.
Борковский провел безупречную стрельбу лежа, однако постепенно потерял еще три места.
Меркушина на своем этапе пробежала два штрафных круга и использовала четыре дополнительных патрона, в результате чего Украина опустилась на 18-ю позицию перед последней участницей.
Дмитренко завершила этап без промахов, но с двумя дополнительными патронами, что не позволило команде улучшить результат. Отставание от лидера составило 5 минут 18 секунд.
Победители и итоги этапа
Победу в смешанной эстафете праздновала сборная Франции, на втором месте финишировали итальянцы, а бронзу завоевали норвежцы.
Украинская команда показала худший результат в своей истории на этапах Кубка мира в этой дисциплине - ранее антирекордом было 15-е место в сезоне 2019/20 также в Эстерсунде.
Следующая гонка на первом этапе Кубка мира в Швеции - женская индивидуальная гонка - состоится во вторник, 2 декабря, в 16:20 по киевскому времени.
Результаты смешанной эстафеты Кубка мира 2025/26 (Эстерсунд):
- Франция - 1:05:16,5 (0+6)
- Италия - +25,2 сек (0+8)
- Норвегия - +1:05,3 (1+7)
- Финляндия - +1:45,8 (1+9)
- Чехия - +1:46,1 (0+5)
- США - +1:54,0 (0+12)
...
18. Украина - +5:18,3 (2+10)
Ранее мы сообщали о результате Украины в сингл-миксте в Эстерсунде 2025.
Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.