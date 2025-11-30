Антирекорд для Украины: сборная провалила смешанную эстафету в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде завершилась классическая смешанная эстафета первого этапа Кубка мира по биатлону 2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Как выступила сборная Украины

В состав команды вошли Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко, которая заменила Елену Городную из-за насморка.

Стартовая дистанция прошла под знаком стабильной стрельбы Цымбала, но он потерял позиции на втором рубеже и передал эстафету девятым.

Борковский провел безупречную стрельбу лежа, однако постепенно потерял еще три места.

Меркушина на своем этапе пробежала два штрафных круга и использовала четыре дополнительных патрона, в результате чего Украина опустилась на 18-ю позицию перед последней участницей.

Дмитренко завершила этап без промахов, но с двумя дополнительными патронами, что не позволило команде улучшить результат. Отставание от лидера составило 5 минут 18 секунд.

Победители и итоги этапа

Победу в смешанной эстафете праздновала сборная Франции, на втором месте финишировали итальянцы, а бронзу завоевали норвежцы.

Украинская команда показала худший результат в своей истории на этапах Кубка мира в этой дисциплине - ранее антирекордом было 15-е место в сезоне 2019/20 также в Эстерсунде.

Следующая гонка на первом этапе Кубка мира в Швеции - женская индивидуальная гонка - состоится во вторник, 2 декабря, в 16:20 по киевскому времени.

Результаты смешанной эстафеты Кубка мира 2025/26 (Эстерсунд):

Франция - 1:05:16,5 (0+6) Италия - +25,2 сек (0+8) Норвегия - +1:05,3 (1+7) Финляндия - +1:45,8 (1+9) Чехия - +1:46,1 (0+5) США - +1:54,0 (0+12)

...

18. Украина - +5:18,3 (2+10)