Антипремія "Золота малина 2026" назвала переможців: найбільше дісталося "Війні світів"

Так, фільм із репером Ice Cube у головній ролі визнали найгіршою картиною 2025 року. Загалом він отримав п’ять нагород, пише The Hollywood Reporter.

Представники антипремії зазначили, що нова екранізація за мотивами твору Герберта Веллса стала "майже ідеальним прикладом фільму, який отримує Razzie".

На думку організаторів, стрічка настільки невдало переосмислила класичну історію про вторгнення прибульців, що швидко стала однією з найгучніших кінематографічних невдач року.

Режисер фільму Річ Лі також потрапив до списку лауреатів і отримав антипремію як найгірший режисер.

Хто отримав "Золоту малину 2026"

Найгірший фільм - "Війна світів" (War of the Worlds, 2025)

Найгірший режисер - Річ Лі ("Війна світів")

Найгірший сценарій - "Війна світів" (Марк Хаймен, Кенні Голді)

Найгірший актор - Ice Cube ("Війна світів")

Найгірший актор другого плану - усі сім гномів із "Білосніжки" (Snow White, 2025)

Найгірша актриса - Ребел Вілсон ("Шпигунка на весіллі", 2025)

Найгірша актриса другого плану - Скарлет Роуз Сталлоне ("Стрілки", 2025)

Найгірша екранна комбінація - усі сім гномів із "Білосніжки"

Найгірший приквел, сіквел, ремейк або плагіат - "Війна світів"

Премія "Спокута" - Кейт Гадсон ("Пісня любові", 2025)

Окрему спеціальну відзнаку "Золота малина. Відкупник", яку присуджують за своєрідне акторське "виправлення" після попередніх невдалих ролей, цього року вручити Кейт Гадсон за роботу у фільмі "Пісня любові".

Раніше акторка вже неодноразово потрапляла до списків номінантів антипремії, однак цього разу, на думку організаторів, їй вдалося показати значно переконливішу гру.

Нагадаємо, що лауреатів "Золотої малини" визначають за результатами онлайн-голосування, у якому беруть участь понад 1200 членів організації з усіх 50 штатів США та більш ніж із двох десятків країн.

За усталеною традицією, підсумки оголошують за день до церемонії "Оскар".