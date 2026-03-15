Антипремия "Золотая малина 2026" назвала победителей: больше всего досталось "Войне миров"

Так, фильм с рэпером Ice Cube в главной роли признали худшей картиной 2025 года. В целом он получил пять наград, пишет The Hollywood Reporter.

Представители антипремии отметили, что новая экранизация по мотивам произведения Герберта Уэллса стала "почти идеальным примером фильма, который получает Razzie".

По мнению организаторов, лента настолько неудачно переосмыслила классическую историю о вторжении пришельцев, что быстро стала одной из самых громких кинематографических неудач года.

Режиссер фильма Рич Ли также попал в список лауреатов и получил антипремию как худший режиссер.

Кто получил "Золотую малину 2026"

Худший фильм - "Война миров" (War of the Worlds, 2025)

Худший режиссер - Рич Ли ("Война миров")

Худший сценарий - "Война миров" (Марк Хаймен, Кенни Голди)

Худший актер - Ice Cube ("Война миров")

Худший актер второго плана - все семь гномов из "Белоснежки" (Snow White, 2025)

Худшая актриса - Ребел Уилсон ("Шпионка на свадьбе", 2025)

Худшая актриса второго плана - Скарлетт Роуз Сталлоне ("Стрелки", 2025)

Худшая экранная комбинация - все семь гномов из "Белоснежки"

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат - "Война миров"

Премия "Искупление" - Кейт Хадсон ("Песнь любви", 2025)

Отдельную специальную награду "Золотая малина. Откупщик", которую присуждают за своеобразное актерское "исправление" после предыдущих неудачных ролей, в этом году вручить Кейт Хадсон за работу в фильме "Песнь любви".

Ранее актриса уже неоднократно попадала в списки номинантов антипремии, однако на этот раз, по мнению организаторов, ей удалось показать значительно более убедительную игру.

Напомним, что лауреатов "Золотой малины" определяют по результатам онлайн-голосования, в котором принимают участие более 1200 членов организации из всех 50 штатов США и более чем из двух десятков стран.

По устоявшейся традиции, итоги объявляют за день до церемонии "Оскар".