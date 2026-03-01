Ані Лорак заявила про "видавлювання" з української сцени і натякнула на Тіну Кароль

За словами Лорак, її активні гастролі в Росії розпочалися після участі в "Євробаченні 2008", де вона представляла Україну.

Співачка переконана, що її популярність і успіх могли викликати заздрість у деяких колег.

"Це все збіглося після "Євробачення". У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей в Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який обрушився на мене, звичайно викликав неприємні почуття у людей... І нехай історія розсудить, потім воно все спливе одного разу і ми дізнаємося всю правду", - висловилася виконавиця.

Артистка також заявила, що нібито опинилася перед вибором - залишатися в Україні або продовжувати розвивати кар’єру в Росії.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

За її словами, вона вирішила зосередитися саме на другому варіанті.

"Я завоювала все, що можливо в цій країні. Треба рухатися далі, розвиватися. І тоді тобі просто кажуть: або ти повинен залишитися, або ми тебе перекриваємо", - розповіла прихильниця Путіна.

Окремо співачка прокоментувала припущення, що її проблеми з поверненням на українську сцену могли бути пов’язані з позицією Тіни Кароль.

Зокрема, у розмові згадали слова режисера Олега Боднарчука, який раніше припускав, що саме Кароль могла вплинути на ситуацію.

"Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять всі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі... Коли включаються проти тебе на рівні країни, що я повинна зробити", - поскаржилася Лорак.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Що відомо про позицію Лорак після початку великої війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачку почали відкрито називати зрадницею, оскільки вона не припинила концертну діяльність у РФ.

Водночас у самій Росії артистку критикували через чутки про нібито збір коштів на підтримку Збройних сил України.

Сама виконавиця ці звинувачення публічно заперечила та заявила, що не допомагала українським військовим і не збирається цього робити.

У березні 2024 року стало відомо, що співачка подала документи на отримання російського громадянства.

А на початку 2025 року вона оновила дані свого російського індивідуального підприємства. Інформація про це з’явилася в Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців РФ.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше, 22 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Ані Лорак звання "Народна артистка України".

Водночас з’явилася інформація, що співачка таємно оформила новий український паспорт.

Ймовірно, це було необхідно для легалізації її перебування на території Росії, адже без чинних документів Кароліна Куєк - справжнє ім’я артистки - могла б порушити російське міграційне законодавство.

Згідно з новими правилами, громадяни України, які перебували в Росії без законних підстав, мали до 10 вересня 2025 року або залишити територію країни, або офіційно врегулювати свій статус.