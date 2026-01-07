Андрій Шевченко стане капітаном циркової команди в благодійному матчі зірок у Монако

Президент УАФ Андрій Шевченко разом з іншими зірками світового футболу візьме участь у важливому благодійному заході в Князівстві Монако.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foot Mercato .

Під патронатом князя та принцеси

Шевченко стане учасником благодійної зустрічі Fight Aids Cup, яка проводиться з метою боротьби з ВІЛ/СНІД. Захід відбудеться в рамках традиційного Міжнародного циркового фестивалю та пройде 24 січня на стадіоні "Луї ІІ" в Монте-Карло.

Це буде вже шоста подібна зустріч на футбольному полі, в якій традиційно грають між собою два колективи – "Барбаж'юан" (під патронатом князя Альбера II) та "Цирк Монако" (під патронатом принцеси Стефанії).

До складу "Барбаж'юан" традиційно входять екс-футболісти світового рівня, знаменитості та "друзі Князівства Монако". Натомість "Цирк Монако" об'єднує артистів цирку, що беруть участь у фестивалі, а також колишніх футболістів і публічних осіб.

Протистояння, яке задумувалося символічним, вже набуло й суто спортивних рис. Справа у тому, що в п'яти попередніх матчах чотири рази перемагали "циркачі" і лише одного разу – "Барбаж'юан". Це не дуже подобається президенту клубу Луї Дюкре – племіннику князя Альбера II, який закликає своїх "підопічних" зламати неприємну традицію.

Хто зіграє цього року

Вже відомо, що за "Барбаж'юан" на полі діятимуть такі зірки, як Робер Пірес, Кларенс Зеєдорф, Еден Азар, Людовік Жюлі, Юрій Джоркаєфф та інші.

Щодо партнерів Шевченка, тут ясності менше. Місцеві ЗМІ акцентують увагу на капітанстві української зірки та повідомляють, що цьогорічний "Цирк Монако" буде з "італійським акцентом".

Яка мета акції

Усі зібрані кошти спрямують на підтримку асоціації боротьби з ВІЛ/СНІД – Fight Aids Monaco, яку заснувала і очолює принцеса Стефанія.

За п'ять попередніх матчів Fight Aids Cup вдалося зібрати понад 1 мільйон євро.

Зіркові поєдинки стали однією з ключових благодійних подій Князівства Монако, поєднуючи спорт, шоу та солідарність.