Андрей Шевченко станет капитаном цирковой команды в благотворительном матче звезд в Монако
Президент УАФ Андрей Шевченко вместе с другими звездами мирового футбола примет участие в важном благотворительном мероприятии в Княжестве Монако.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foot Mercato.
Под патронатом князя и принцессы
Шевченко станет участником благотворительной встречи Fight Aids Cup, которая проводится с целью борьбы с ВИЧ/СПИДом. Мероприятие состоится в рамках традиционного Международного циркового фестиваля и пройдет 24 января на стадионе "Луи ІІ" в Монте-Карло.
Это будет уже шестая подобная встреча на футбольном поле, в которой традиционно играют между собой два коллектива - "Барбажьюан" (под патронатом князя Альбера II) и "Цирк Монако" (под патронатом принцессы Стефании).
В состав "Барбажьюан" традиционно входят экс-футболисты мирового уровня, знаменитости и "друзья Княжества Монако". "Цирк Монако" объединяет артистов цирка, участвующих в фестивале, а также бывших футболистов и публичных лиц.
Противостояние, которое задумывалось символическим, уже приобрело и чисто спортивные черты. Дело в том, что в пяти предыдущих матчах четыре раза побеждали "циркачи" и лишь однажды - "Барбажьюан". Это не очень нравится президенту клуба Луи Дюкре - племяннику князя Альбера II, который призывает своих "подопечных" сломать неприятную традицию.
Кто сыграет в этом году
Уже известно, что за "Барбажьюан" на поле будут действовать такие звезды, как Робер Пирес, Кларенс Зеедорф, Эден Азар, Людовик Жюли, Юрий Джоркаефф и другие.
Относительно партнеров Шевченко, здесь ясности меньше. Местные СМИ акцентируют внимание на капитанстве украинской звезды и сообщают, что нынешний "Цирк Монако" будет с "итальянским акцентом".
Какова цель акции
Все собранные средства направят на поддержку ассоциации борьбы с ВИЧ/СПИД - Fight Aids Monaco, которую основала и возглавляет принцесса Стефания.
За пять предыдущих матчей Fight Aids Cup удалось собрать более 1 миллиона евро.
Звездные поединки стали одним из ключевых благотворительных событий Княжества Монако, сочетая спорт, шоу и солидарность.
Ранее мы писали, что Шевченко шокировал данными об организации матчей сборной за рубежом и раскрыл, где УАФ берет деньги.
Также читайте, за что бывшего президента УАФ Павелко объявили в розыск.