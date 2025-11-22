Без Алькараса, але з проривом: Іспанія сенсаційно виходить у фінал Кубка Девіса

Збірна Іспанії пробилася до фіналу Кубка Девіса 2025, здолавши Німеччину у напруженому півфінальному матчі в Болоньї. Переможець визначився лише у парному поєдинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.
Іспанська команда прибула на вирішальний етап турніру без свого головного лідера Карлоса Алькараса, який пропускає матчі через травму. Попри це, співвітчизники зуміли здолати німців з рахунком 2:1.
Стартове очко для Іспанії здобув Пабло Карреньо Буста. У матчі других номерів він упевнено впорався з Яном-Леннардом Штруффом - 6:4, 7:6(6).
Олександр Звєрєв, третій номер світового рейтингу і єдиний топ-10 учасник півфіналу, зміг вирівняти становище.
Двічі сильнішим на тай-брейках він виявився у поєдинку з Хауме Муньяром - 7:6(2), 7:6(5). Таким чином, доля фінальної путівки перейшла у вирішальний матч пар.
У парній зустрічі Марсель Гранольєрс та Педро Мартінес реалізували шанс вивести Іспанію у фінал. Іспанська пара здолала німецький тандем Кравіца та Пютца в трисетовому протистоянні - 6:2, 3:6, 6:3.
Фінальним суперником іспанців стане збірна Італії, яка напередодні впевнено розібралася з командою Бельгії.
