Без Алькараса, але з проривом: Іспанія сенсаційно виходить у фінал Кубка Девіса

Іспанці втримали перевагу попри втрату Алькараса

Іспанська команда прибула на вирішальний етап турніру без свого головного лідера Карлоса Алькараса, який пропускає матчі через травму. Попри це, співвітчизники зуміли здолати німців з рахунком 2:1.

Стартове очко для Іспанії здобув Пабло Карреньо Буста. У матчі других номерів він упевнено впорався з Яном-Леннардом Штруффом - 6:4, 7:6(6).

Звєрєв повернув інтригу

Олександр Звєрєв, третій номер світового рейтингу і єдиний топ-10 учасник півфіналу, зміг вирівняти становище.

Двічі сильнішим на тай-брейках він виявився у поєдинку з Хауме Муньяром - 7:6(2), 7:6(5). Таким чином, доля фінальної путівки перейшла у вирішальний матч пар.

Дует Гранольєрс/Мартінес закрив питання виходу у фінал

У парній зустрічі Марсель Гранольєрс та Педро Мартінес реалізували шанс вивести Іспанію у фінал. Іспанська пара здолала німецький тандем Кравіца та Пютца в трисетовому протистоянні - 6:2, 3:6, 6:3.

Далі - дуель з чинними чемпіонами

Фінальним суперником іспанців стане збірна Італії, яка напередодні впевнено розібралася з командою Бельгії.