Італія знову у фіналі Кубка Девіса: збірна повторила тріумф, який не вдавався вже 24 роки

Субота 22 листопада 2025 10:57
UA EN RU
Італія знову у фіналі Кубка Девіса: збірна повторила тріумф, який не вдавався вже 24 роки Яннік Сіннер (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна Італії оформила третій поспіль вихід у фінал Кубка Девіса, здолавши команду Бельгії у двох одиночних поєдинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Італія повторила досягнення 24-річної давнини

На фінальному етапі Кубка Девіса в Болоньї чинні чемпіони стартували з чвертьфіналу, попри відсутність свого лідера Янніка Сіннера, який пропускає кінець сезону задля відновлення перед Australian Open. Це не завадило команді знову продемонструвати глибину складу.

У чвертьфіналі італійці без втрат пройшли Австрію. Флавіо Коболлі здолав Філіпа Місоліча, а Маттео Берреттіні впевнено обіграв Юрія Родіонова, забезпечивши достроковий вихід у півфінал.

Півфінальна дуель: Берреттіні задав тон, Коболлі поставив крапку

У матчі з Бельгією першим на корт вийшов Марко Берреттіні. Він упевнено розібрався з Рафаелем Колліньйоном - 6:3, 6:4 - повністю контролюючи хід гри в обох сетах.

Головна драма розгорнулася у другому поєдинку. Коболлі зустрівся із Зізу Бергсом, і після стартового сету, який італієць виграв 6:3, матч перетворився на справжній марафон.

Бельгієць відігрався на тайбрейку другої партії, а вирішальний сет тривав півтори години та завершився надзвичайно напруженим тайбрейком.

У третій партії тенісисти зіграли 32 результативні розіграші, а Коболлі витримав сім матчболів суперника і лише з п’ятої спроби закрив зустріч - 6:3, 6:7(5), 7:6(15). Такий тайбрейк став одним із найдовших в історії турніру.

Реакція команди: емоції, які складно стримати

Після перемоги Коболлі не приховував емоцій.

"Я грав за свій народ, за команду, за родину. Це день, який я не забуду. Вийти у фінал - здійснення мрії", - зазначив він у коментарі BBC Sport.

Капітан збірної Філіппо Воландрі назвав матч одним із найвражаючих за свій п’ятирічний термін на посаді.

"Це був поєдинок серця. 95% емоцій і лише 5% тактики. Коболлі зробив неможливе. Ми святкуємо сьогодні, але попереду ще фінал", - зазначив капітан.

Хто стане суперником у фіналі

Італія вийшла у фінал Кубка Девіса втретє поспіль і повторила показник Австралії, яка востаннє робила це у 2001 році. Суперник італійців визначиться у зустрічі Німеччини та Іспанії, яка відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, чому Україна втратила позиції у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

Також читайте, Еліна Світоліна визначилася з першим турніром 2026 року.

Крім того, дізнайтеся скільки мільйонів заробили українські тенісистки у WTA турі.

