Алькарас зустрінеться з Сіннером у фіналі Підсумкового ATP: хто стане чемпіоном

На Підсумковому турнірі ATP визначилися фіналісти. У вирішальному матчі зійдуться перша та друга ракетки світу - Карлос Алькарас і Яннік Сіннер, які впевнено пройшли своїх суперників у півфіналах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Сіннер продовжив переможну серію

Другий номер світового рейтингу Яннік Сіннер здобув впевнену перемогу у півфіналі над австралійцем Алексом Де Мінором (7:5, 6:2).

Цей матч став 13-ю очною зустріччю тенісистів, і італієць зберіг стовідсоткову статистику перемог над австралійцем. Це була також їхня четверта гра цього сезону, і всі вони завершилися на користь Сіннера.

У першому сеті суперники до середини партії п'ять разів обмінювалися виграними геймами на своїх подачах. Однак Сіннер у ключовий момент перехопив ініціативу, взявши два гейми поспіль та закривши сет із рахунком 7:5.

У другій партії Де Мінор не зміг нав'язати боротьбу, і італієць без проблем довів матч до перемоги - 6:2.

Алькарас здобув дебютний фінал

Своєю чергою, перша ракетка світу Карлос Алькарас обіграв у другому півфіналі канадця Фелікса Оже-Альяссіма із рахунком 2:0.

Іспанець, для якого це був дебютний півфінал на Підсумковому турнірі (найкращим результатом раніше був півфінал у 2023 році), без особливих труднощів здобув перемогу у двох сетах.

У першій партії Алькарас відразу взяв ініціативу та виграв 6:2. У другому сеті тенісисти обмінялися чотирма геймами, але Алькарас виявився сильнішим у вирішальні моменти, завершивши сет 6:4.

Таким чином, іспанець вперше у професійній кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру ATP.

Історична зустріч

Фінал Підсумкового турніру ATP між Алькарасом та Сіннером стане шостим для цих тенісистів у поточному сезоні.

Поки що іспанець має значну перевагу, здобувши перемоги у чотирьох із п'яти попередніх фіналів. Єдиний титул Сіннер виграв на Вімблдоні-2025.

Для Яннік Сіннера цей фінал стане третім поспіль на Підсумковому турнірі ATP. Його переможна серія на цьому змаганні з 2023 року налічує вже дев'ять матчів без поразок, враховуючи, що у фіналі 2023 року він поступився Новаку Джоковичу.

Це також перший фінал Підсумкового турніру ATP із 2016 року, де зустрічаються перша та друга ракетки світового рейтингу. Тоді за трофей боролися Енді Маррей та Новак Джокович.

Вирішальний поєдинок між Карлосом Алькарасом та Янніком Сіннером запланований на неділю, 16 листопада.