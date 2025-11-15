Алькарас встретится с Синнером в финале Итогового ATP: кто станет чемпионом

На Итоговом турнире ATP определились финалисты. В решающем матче сойдутся первая и вторая ракетки мира - Карлос Алькарас и Янник Синнер, которые уверенно прошли своих соперников в полуфиналах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Синнер продолжил победную серию

Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер одержал уверенную победу в полуфинале над австралийцем Алексом Де Минором (7:5, 6:2).

Этот матч стал 13-й очной встречей теннисистов, и итальянец сохранил стопроцентную статистику побед над австралийцем. Это была также их четвертая игра в этом сезоне, и все они завершились в пользу Синнера.

В первом сете соперники до середины партии пять раз обменивались выигранными геймами на своих подачах. Однако Синнер в ключевой момент перехватил инициативу, взяв два гейма подряд и закрыв сет со счетом 7:5.

Во второй партии Де Минор не смог навязать борьбу, и итальянец без проблем довел матч до победы - 6:2.

Алькарас одержал дебютный финал

В свою очередь, первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл во втором полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 2:0.

Испанец, для которого это был дебютный полуфинал на Итоговом турнире (лучшим результатом ранее был полуфинал в 2023 году), без особых трудностей одержал победу в двух сетах.

В первой партии Алькарас сразу взял инициативу и выиграл 6:2. Во втором сете теннисисты обменялись четырьмя геймами, но Алькарас оказался сильнее в решающие моменты, завершив сет 6:4.

Таким образом, испанец впервые в профессиональной карьере сыграет в финале Итогового турнира ATP.

Историческая встреча

Финал Итогового турнира ATP между Алькарасом и Синнером станет шестым для этих теннисистов в текущем сезоне.

Пока испанец имеет значительное преимущество, одержав победы в четырех из пяти предыдущих финалов. Единственный титул Синнер выиграл на Уимблдоне-2025.

Для Янника Синнера этот финал станет третьим подряд на Итоговом турнире ATP. Его победная серия на этом соревновании с 2023 года насчитывает уже девять матчей без поражений, учитывая, что в финале 2023 года он уступил Новаку Джоковичу.

Это также первый финал Итогового турнира ATP с 2016 года, где встречаются первая и вторая ракетки мирового рейтинга. Тогда за трофей боролись Энди Маррей и Новак Джокович.

Решающий поединок между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером запланирован на воскресенье, 16 ноября.