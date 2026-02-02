ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Алькарас здобув історичний титул на Australian Open-2026 та залишився першою ракеткою світу: усі зміни ATP

Понеділок 02 лютого 2026 12:41
UA EN RU
Алькарас здобув історичний титул на Australian Open-2026 та залишився першою ракеткою світу: усі зміни ATP Карлос Алькарас (фото: x.com/atptour)
Автор: Катерина Урсатій

ATP оприлюднила свіжий список найкращих гравців планети за підсумками першого мейджора сезону. Карлос Алькарас зміцнив лідерство, тоді як перша ракетка України втратив позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

Тріумф Алькараса та перестановки у першій десятці

За результатами Australian Open-2026 статус лідера світової класифікації зберіг іспанець Карлос Алькарас.

Перегравши Новака Джоковича у вирішальному матчі, він не лише вперше виграв австралійський Шлем, а й встановив унікальне досягнення.

Іспанський тенісист став наймолодшим в історії володарем "кар’єрного Шлему", підкоривши всі чотири найпрестижніші турніри та побивши рекорд, що тримався 88 років.

У верхній частині таблиці відбулися помітні ротації:

  • Новак Джокович завдяки виходу до фіналу повернувся у топ-3, посунувши Александра Звєрєва.
  • Яннік Сіннер залишається на другому місці з величезним відривом від переслідувачів.
  • Американець Тейлор Фрітц піднявся на сьому сходинку, натомість його співвітчизник Бен Шелтон опустився на дев'яту позицію.

Результати українських тенісистів

Для лідера національного заліку Віталія Сачка оновлення виявилося невтішним.

Українець, який зупинився за крок до основної сітки Australian Open, програвши у кваліфікації Ліаму Дракслю, втратив 16 рядків і тепер посідає 182-ге місце.

Позитивну динаміку продемонстрував В'ячеслав Бєлінський. Після виступу на турнірі в Анталії він додав кілька позицій у рейтингу.

Також до п'ятої сотні повернулися Олександр Овчаренко та Владислав Орлов.

Рейтинг ATP від 2 лютого (топ-10):

  1. Карлос Алькарас (Іспанія) - 13 650 очок
  2. Яннік Сіннер (Італія) - 10 300
  3. Новак Джокович (Сербія) - 5 280
  4. Александер Звєрєв (Німеччина) - 4 605
  5. Лоренцо Музетті (Італія) - 4 405
  6. Алекс де Мінор (Австралія) - 4 080
  7. Тейлор Фрітц (США) - 3 940
  8. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3 725
  9. Бен Шелтон (США) - 3 600
  10. Александер Бублік (Казахстан) - 3 235

Українці в рейтингу:

  • 182. Віталій Сачко - 336 очок
  • 370. В'ячеслав Белінський - 128
  • 427. Вадим Урсу - 110
  • 472. Олег Приходько - 92
  • 498. Олександр Овчаренко - 84
  • 499. Владислав Орлов - 84

Нагадаємо, раніше став відомий оновлений рейтинг WTA, де Еліна Світоліна вперше за чотири роки повернулася до десятки найсильніших тенісисток світу.

Раніше ми повідомили, що Рибакіна сенсаційно перемогла Соболенко у жіночому фіналі Australian Open-2026.

Також читайте, як удар українки Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили
Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом