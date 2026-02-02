Алькарас получил исторический титул на Australian Open-2026 и остался первой ракеткой мира: все изменения ATP
ATP обнародовала свежий список лучших игроков планеты по итогам первого мэйджора сезона. Карлос Алькарас укрепил лидерство, тогда как первая ракетка Украины потерял позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.
Триумф Алькараса и перестановки в первой десятке
По результатам Australian Open-2026 статус лидера мировой классификации сохранил испанец Карлос Алькарас.
Переиграв Новака Джоковича в решающем матче, он не только впервые выиграл австралийский Шлем, но и установил уникальное достижение.
Испанский теннисист стал самым молодым в истории обладателем "карьерного Шлема", покорив все четыре самых престижных турнира и побив рекорд, державшийся 88 лет.
В верхней части таблицы произошли заметные ротации:
- Новак Джокович благодаря выходу в финал вернулся в топ-3, подвинув Александра Зверева.
- Янник Синнер остается на втором месте с огромным отрывом от преследователей.
- Американец Тейлор Фритц поднялся на седьмую строчку, зато его соотечественник Бен Шелтон опустился на девятую позицию.
Результаты украинских теннисистов
Для лидера национального зачета Виталия Сачко обновление оказалось неутешительным.
Украинец, который остановился в шаге от основной сетки Australian Open, проиграв в квалификации Лиаму Дракслю, потерял 16 строчек и теперь занимает 182-е место.
Положительную динамику продемонстрировал Вячеслав Белинский. После выступления на турнире в Анталии он прибавил несколько позиций в рейтинге.
Также в пятую сотню вернулись Александр Овчаренко и Владислав Орлов.
Рейтинг ATP от 2 февраля (топ-10):
- Карлос Алькарас (Испания) - 13 650 очков
- Янник Синнер (Италия) - 10 300
- Новак Джокович (Сербия) - 5 280
- Александер Зверев (Германия) - 4 605
- Лоренцо Музетти (Италия) - 4 405
- Алекс де Минор (Австралия) - 4 080
- Тейлор Фритц (США) - 3 940
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 725
- Бен Шелтон (США) - 3 600
- Александер Бублик (Казахстан) - 3 235
Украинцы в рейтинге:
- 182. Виталий Сачко - 336 очков
- 370. Вячеслав Белинский - 128
- 427. Вадим Урсу - 110
- 472. Олег Приходько - 92
- 498. Александр Овчаренко - 84
- 499. Владислав Орлов - 84
Напомним, ранее стал известен обновленный рейтинг WTA, где Элина Свитолина впервые за четыре года вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира.
Ранее мы сообщили, что Рыбакина сенсационно победила Соболенко в женском финале Australian Open-2026.
Также читайте, как удар украинки Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.