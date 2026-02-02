Алькарас получил исторический титул на Australian Open-2026 и остался первой ракеткой мира: все изменения ATP

ATP обнародовала свежий список лучших игроков планеты по итогам первого мэйджора сезона. Карлос Алькарас укрепил лидерство, тогда как первая ракетка Украины потерял позиции.

Триумф Алькараса и перестановки в первой десятке

По результатам Australian Open-2026 статус лидера мировой классификации сохранил испанец Карлос Алькарас.

Переиграв Новака Джоковича в решающем матче, он не только впервые выиграл австралийский Шлем, но и установил уникальное достижение.

Испанский теннисист стал самым молодым в истории обладателем "карьерного Шлема", покорив все четыре самых престижных турнира и побив рекорд, державшийся 88 лет.

В верхней части таблицы произошли заметные ротации:

Новак Джокович благодаря выходу в финал вернулся в топ-3, подвинув Александра Зверева.

остается на втором месте с огромным отрывом от преследователей. Американец Тейлор Фритц поднялся на седьмую строчку, зато его соотечественник Бен Шелтон опустился на девятую позицию.

Результаты украинских теннисистов

Для лидера национального зачета Виталия Сачко обновление оказалось неутешительным.

Украинец, который остановился в шаге от основной сетки Australian Open, проиграв в квалификации Лиаму Дракслю, потерял 16 строчек и теперь занимает 182-е место.

Положительную динамику продемонстрировал Вячеслав Белинский. После выступления на турнире в Анталии он прибавил несколько позиций в рейтинге.

Также в пятую сотню вернулись Александр Овчаренко и Владислав Орлов.

Рейтинг ATP от 2 февраля (топ-10):

Карлос Алькарас (Испания) - 13 650 очков Янник Синнер (Италия) - 10 300 Новак Джокович (Сербия) - 5 280 Александер Зверев (Германия) - 4 605 Лоренцо Музетти (Италия) - 4 405 Алекс де Минор (Австралия) - 4 080 Тейлор Фритц (США) - 3 940 Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 725 Бен Шелтон (США) - 3 600 Александер Бублик (Казахстан) - 3 235

Украинцы в рейтинге:

182. Виталий Сачко - 336 очков

370. Вячеслав Белинский - 128

427. Вадим Урсу - 110

472. Олег Приходько - 92

498. Александр Овчаренко - 84

499. Владислав Орлов - 84

