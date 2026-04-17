Алина Гросу впервые стала мамой: трогательное фото с малышом и мужем

10:29 17.04.2026 Пт
Певица не думала, что ребенок родится с экстремальным весом
aimg Катерина Собкова
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Певица Алина Гросу впервые стала мамой. Артистка родила сына и почти сразу поделилась новостью с поклонниками, совместив ее с творческим релизом - презентацией авторской "Колыбельной", написанной во время беременности.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее YouTube-канал.

Алина Гросу родила сына

Когда именно произошло радостное событие, певица пока не рассекретила. Однако известно, что малыш родился очень большим: почти 5 кг и 48 см.

"Рождение прошло не совсем по плану, но в лучшем смысле. На УЗИ Алине обещали малыша весом около 3,4-3,5 килограмма, а родился настоящий богатырь - почти 4,7 кг", - сказано в сообщении.

Гросу показала первое фото с ребенком и мужем

"Наша любовь, наша маленькая Вселенная. Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить. Более 4 кг самого дорогого в мире золота. И 58 см нежнейших пухленьких булочек", - написала звезда в Instagram.

Алина Гросу показала сына (фото: instagram.com/alina_grosu)

Также она опубликовала фото с мужем, лицо которого не показывает в сети, прикрыв его смайликом.

Гросу с мужем (скриншот)

Где рожала Гросу

Как известно, сейчас Гросу живет и работает в США. Однако она сознательно решила рожать в Украине, ведь для нее было принципиально важно, чтобы этот особый момент состоялся именно на родине.

"Рожала артистка в Украине - ей было важно, чтобы этот процесс состоялся на родной земле", - сказано в сообщении.

Колыбельная для сына

Вместе с новостью о пополнении в семье певица презентовала песню "Колыбельная", которую создала еще до рождения ребенка. По словам Гросу, это один из самых личных треков в ее карьере.

Композицию она написала во время беременности, а записать успела буквально за 10 дней до родов.

Певица объяснила, что стремилась создать песню с украинским этническим настроением, которая звучала бы "в хорошем смысле старомодно" - будто передана из поколения в поколение.

Личная жизнь Алины Гросу

Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, однако брак завершился разводом в 2019 году.

После этого она состояла в отношениях с актером Романом Полянским. В начале полномасштабной войны пара была в Черновцах, но уже в 2023 году певица намекнула на разрыв.

Впоследствии Гросу переехала в США, где продолжила творческую карьеру.

В марте 2024 года артистка сообщила о второй свадьбе, не раскрывая личность мужа. Позже ее видели вместе с Полянским на частном мероприятии в Нью-Йорке.

Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)

Беременность Алины Гросу

Алина Гросу в конце 2025 года впервые заподозрили в беременности после фото с округлившимся животом в США, но тогда она это не комментировала.

Официально о будущем материнстве артистка сообщила 10 января 2026 года в клипе, признавшись, что долго не могла забеременеть и прошла сложный путь с лечением и разочарованиями.

В феврале 2026-го она рассекретила, что ждет сына, хотя ранее ей прогнозировали девочку.

