Аліна Гросу розсекретила незвичне ім’я новонародженого сина

Як Гросу назвала сина

"Бачу багато запитань, як ми назвали сина", - зазначила артистка.

Вона розповіла, що хлопчик отримав подвійне ім’я, над яким подружжя працювало разом, хоча фінальний вибір переважно залишився за нею.

"Обирали його разом з чоловіком, точніше - обирала я, а він відсіював ті, які йому подобаються менше", - зізналася Гросу.

За словами співачки, обидві частини імені мають для родини особливе значення.

"Обидва імені дались йому не просто так, а є пояснення", - додала вона.

Також артистка вирішила заінтригувати підписників і запропонувала розгадати ребус із смайликів, натякнувши на перші літери, з яких можна скласти ім’я дитини.

Як Аліна Гросу назвала первістка (скриншот)

Таким чином сина Гросу звуть Марк-Габріель.

Особисте життя Гросу

Аліна Гросу раніше була одружена з російським бізнесменом Олександром Комковим, однак у 2019 році пара розірвала шлюб.

Після цього співачка мала стосунки з російським актором Романом Полянським. На початку повномасштабного вторгнення вони перебували в Чернівцях, однак у 2023 році артистка натякнула на розставання.

Згодом Гросу переїхала до США, де продовжила займатися творчістю та будувати кар’єру.

У березні 2024 року вона повідомила про друге заміжжя, не розкриваючи особу обранця. Водночас пізніше її помічали разом із Полянським на приватних заходах у Нью-Йорку.

Аліна Гросу та Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)

Вагітність Аліни Гросу

Наприкінці 2025 року у мережі з’явилися припущення про вагітність артистки після її фото з округлим животом у США, однак тоді вона не коментувала ці чутки.

Офіційно про майбутнє материнство Гросу оголосила 10 січня 2026 року у своєму кліпі, зізнавшись, що довгий час не могла завагітніти та пройшла складний шлях лікування і розчарувань.

У лютому 2026 року співачка повідомила, що чекає на сина, хоча раніше їй прогнозували народження дівчинки.

17 квітня 2026 року стало відомо, що артистка народила первістка. Точну дату пологів вона не розкриває, однак зазначається, що хлопчик народився з великою вагою - майже 5 кілограмів і зростом 48 см.

За словами співачки, пологи відбулися не зовсім за планом, однак завершилися благополучно. Лікарі очікували дитину вагою близько 3,4-3,5 кг, однак народився справжній богатир вагою майже 4,7 кг.