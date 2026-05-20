Алина Гросу рассекретила необычное имя новорожденного сына

Как Гросу назвала сына

"Вижу много вопросов, как мы назвали сына", - отметила артистка.

Она рассказала, что мальчик получил двойное имя, над которым супруги работали вместе, хотя финальный выбор в основном остался за ней.

"Выбирали его вместе с мужем, точнее - выбирала я, а он отсеивал те, которые ему нравятся меньше", - призналась Гросу.

По словам певицы, обе части имени имеют для семьи особое значение.

"Оба имени дались ему не просто так, а есть объяснение", - добавила она.

Также артистка решила заинтриговать подписчиков и предложила разгадать ребус из смайликов, намекнув на первые буквы, из которых можно составить имя ребенка.

Как Алина Гросу назвала первенца (скриншот)

Таким образом сына Гросу зовут Марк-Габриэль.

Личная жизнь Гросу

Алина Гросу ранее была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым, однако в 2019 году пара расторгла брак.

После этого певица имела отношения с российским актером Романом Полянским. В начале полномасштабного вторжения они находились в Черновцах, однако в 2023 году артистка намекнула на расставание.

Впоследствии Гросу переехала в США, где продолжила заниматься творчеством и строить карьеру.

В марте 2024 года она сообщила о втором замужестве, не раскрывая личность избранника. В то же время позже ее замечали вместе с Полянским на частных мероприятиях в Нью-Йорке.

Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)

Беременность Алины Гросу

В конце 2025 года в сети появились предположения о беременности артистки после ее фото с округлым животом в США, однако тогда она не комментировала эти слухи.

Официально о будущем материнстве Гросу объявила 10 января 2026 года в своем клипе, признавшись, что долгое время не могла забеременеть и прошла сложный путь лечения и разочарований.

В феврале 2026 года певица сообщила, что ждет сына, хотя ранее ей прогнозировали рождение девочки.

17 апреля 2026 года стало известно, что артистка родила первенца. Точную дату родов она не раскрывает, однако отмечается, что мальчик родился с большим весом - почти 5 килограммов и ростом 48 см.

По словам певицы, роды прошли не совсем по плану, однако завершились благополучно. Врачи ожидали ребенка весом около 3,4-3,5 кг, однако родился настоящий богатырь весом почти 4,7 кг.