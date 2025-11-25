Скарлетт Йоханссон зіграє головну роль у культовому фільмі жахів

Голлівудська зірка Скарлетт Йоханссон погодилася на головну роль у новій екранізації культового хоррору "Екзорцист". Це досить незвичний крок для актриси, яка раніше не знімалася в картинах такого жанру.

РБК-Україна з посиланням на Deadline розповідає про деталі майбутнього фільму, який не буде пов'язаний з останньою трилогією франшизи.

Нова глава у всесвіті "Екзорциста"

Режисером та сценаристом проєкту виступить Майк Фленаган - творець нашумілих психологічних хоррор-серіалів "Падіння дому Ашерів" та "Привид будинку на пагорбі".

Новий фільм представить абсолютно нову історію у всесвіті "Екзорциста" і не матиме зв'язку з недавньою трилогією Девіда Гордона Гріна, останній фільм якої, "Екзорцист: Вірянин", зібрав лише 136 млн доларів у прокаті.

Продюсери картини роблять ставку саме на авторський почерк Фленагана, відомого вмінням створювати психологічно напружені та візуально вражаючі хоррори.

Сам Фленаган у захваті від участі Йоханссон.

"Скарлетт - блискуча актриса, чиї захоплюючі ролі завжди здаються приземленими та реалістичними. Я дуже радий, що вона приєдналася до цього фільму", - говорить він.

Скарлетт Йоханссон зіграє у культовому хоррорі (фото: Getty Images)

Зіркова ставка та історія франшизи "Екзорцист"

Рішення запросити на головну роль саме зірку Marvel є стратегічним кроком студій, спрямованим на повернення інтересу до франшизи. Адже "Екзорцист" 1973 року став дійсно культовим, отримав 10 номінацій на "Оскар" і назавжди змінив жанр хоррору. Однак подальші сиквели зустрічали змішані відгуки.

Нова хвиля інтересу почалася після того, як права на франшизу були продані Universal та Peacock за 400 млн доларів.

Студії розраховують на касовий потенціал Йоханссон: адже нещодавній фільм "Світ Юрського періоду: Відродження" із її участю зібрав майже 869 млн доларів, тоді як остання частина франшизи жахів показала набагато скромніші результати.

Кадр з фільму "Світ Юрського періоду: Відродження"

Фленаган, відомий своїм умінням делікатно працювати з культовими хоррор-сюжетами, є ідеальним кандидатом для перезапуску.

Цікаво, що раніше у американських ЗМІ також з'являлася інформація, що Йоханссон розглядається на роль злодійки Мати Ґотел у живій версії фільму "Заплутана історія" (або ж "Рапунцель").

Сама актриса тримає інтригу. Щоправда, в одному з інтерв'ю вона сказала, що "все можливо".