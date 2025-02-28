"Шрек" повертається! Як змінилися головні герої та чому мережа лютує: просто дивіться тизер

Нова частина "Шрека", на яку роками чекали глядачі, може вийти вже дуже скоро. Але сюрпризи, які приготували автори франшизи, вже спровокували неабиякі суперечки.

Яким буде Шрек у новій частині та чому мережа лютує, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Якою буде п'ята частина "Шрека"

Так, компанія Universal Pictures представила тизер, який став великою несподіванкою для багатьох. У ньому можна побачити Шрека, Фіону, Віслюка, Піноккіо та ще одну героїню.

Виявилося, що у новій частині "Шрека" з'явиться донька головних героїв. Втім, чи побачимо ми ще двох дітей (адже у Фіони та Шрека була трійня) - поки що залишається загадкою. Але відомо, що доньку буде озвучувати Зендая.

А вийде новий "Шрек" вже у 2026 році, 26 грудня. Тому чекати на прем'єру залишилося не так і багато, особливо якщо врахувати, що четверта частина вийшла аж у 2010 році.

Тизер "Шрек 5" - відео

Новий "Шрек", звісно ж, намагатиметься встигати за сучасними трендами. Так, дзеркало стало аналогом гаджета, в якому можна гортати соцмережі.

Чому лютує мережа

Багато хто звернув увагу, що Шрек та Фіона сильно змінилися. Хтось вважає, що героїв зробили надто старими, а хтось пише, що в фільм додали непотрібну сучасність.

До слова, коментарі під тизером закрили. Ймовірно, студія не думала, що отримає хейт.

Коментарі під тизером (скріншот)

Окрім цього, юзери обурені тим, що Шрек нібито втратив свій "фірмовий шарм". Його нове обличчя отримало інший колір, а риси стали більш м'якими.

Тому X (Twitter) вже "вибухнув" мемами, більшість з яких не дуже тактовні.

Реакція мережі на тизер "Шреку" (скріншот)

Що відомо про франшизу "Шрек"

Серія фільмів про Шрека бере свій початок з однойменного мультфільму студії DreamWorks Animation, що вийшов у 2001 році. Його сюжет базується на книзі "Shrek!" американського письменника Вільяма Стейга.

Головний герой - зелений огр Шрек, який насолоджується самотнім життям у своєму болоті, поки його спокій не порушують казкові персонажі, вислані жорстоким лордом Фаркуадом.

Мультфільм став справжнім проривом завдяки своєму нестандартному підходу до казкових сюжетів, сатиричному гумору та глибоким персонажам. Він отримав "Оскар" за найкращий анімаційний фільм і заклав основу для однієї з найуспішніших анімаційних серій в історії.

Фільми франшизи "Шрек":

"Шрек" (2001) - перший мультфільм про огра, який рятує принцесу Фіону, але несподівано закохується в неї

"Шрек 2" (2004) - продовження, де Шрек і Фіона знайомляться з її батьками в королівстві. Тут з’являється культовий Кіт у чоботях.

"Шрек Третій" (2007) - головний герой намагається знайти спадкоємця трону, щоб самому не стати королем.

"Шрек Назавжди" (2010) - остання частина, де Шрек через кризу середнього віку укладає небезпечну угоду з Румпельштільцхеном.

Окрім основних фільмів, франшиза також включає спін-оффи: "Кіт у чоботях" (2011) та "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" (2022), що розкривають історію одного з найпопулярніших персонажів.

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