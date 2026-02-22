ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Актер Рудинский взял паузу от съемок и раскрыл причину: "Принципиально не согласен"

Воскресенье 22 февраля 2026 11:01
UA EN RU
Актер Рудинский взял паузу от съемок и раскрыл причину: "Принципиально не согласен" Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)
Автор: Иванна Пашкевич, Полина Иваненко

Известный украинский актер Александр Рудинский, который снялся в сериале "Повернення", премьера которого состоится на ICTV2 22 февраля, признался, что сознательно поставил работу на паузу и отказался от новых ролей. Сейчас артист хочет посвятить время семье.

Об этом Рудинский рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Рудинский назвал сериал, который принес ему рекордный доход

Почему Рудинский отказывается от новых ролей

Актер признал, что пережил эмоциональный кризис, когда работа перестала приносить удовольствие. По его словам, это был один из самых тяжелых периодов за последние годы.

"Было такое. Зимой 24-го года я пережил сложный период. Это длилось где-то полторы недели, но это была тотальная апатия. Я просто ненавидел этот мир, ничего не хотел. Все накопилось: работа, репетиции, война", - признался он.

Сейчас же Рудинский решил сделать шаг назад и сосредоточиться на восстановлении. Он вернется к работе, но позже.

Актер Рудинский взял паузу от съемок и раскрыл причину: &quot;Принципиально не согласен&quot;Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"Сейчас я сознательно взял себе паузу от съемок, минимум на 4-5 месяцев. Принципиально не соглашаюсь на новые проекты, хотя предложения были. Я хочу восстановиться, хочу, чтобы у меня снова появилось именно желание работать, а не просто механически выполнять роли. Год был слишком насыщенным, надо выдохнуть", - пояснил Александр.

Рудинский стремится находить больше времени на семейные путешествия. Говорит, что именно такие моменты помогают перезагрузиться хотя бы ненадолго.

"У нас за весь год было всего три совместных дня отдыха с женой. Поэтому в начале декабря были в Буковеле на День Святого Николая. Нас пригласили, и мы решили воспользоваться случаем, потому что сын и жена очень любят эти зимние праздники", - рассказал актер.

При этом Рудинский признается, что зиму и лыжи не слишком любит - ему ближе море и летние прогулки по горам.

"Хотя сам я - человек "морской". Я из Николаева, мне бы на пляже поваляться, искупаться. Лыжи не мое, я лучше в бассейне поплаваю. Горы люблю летом, чтобы походить пешком", - добавил он.

Актер Рудинский взял паузу от съемок и раскрыл причину: &quot;Принципиально не согласен&quot;Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок
Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"