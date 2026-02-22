Актер Рудинский взял паузу от съемок и раскрыл причину: "Принципиально не согласен"

Известный украинский актер Александр Рудинский, который снялся в сериале "Повернення", премьера которого состоится на ICTV2 22 февраля, признался, что сознательно поставил работу на паузу и отказался от новых ролей. Сейчас артист хочет посвятить время семье.

Почему Рудинский отказывается от новых ролей

Актер признал, что пережил эмоциональный кризис, когда работа перестала приносить удовольствие. По его словам, это был один из самых тяжелых периодов за последние годы.

"Было такое. Зимой 24-го года я пережил сложный период. Это длилось где-то полторы недели, но это была тотальная апатия. Я просто ненавидел этот мир, ничего не хотел. Все накопилось: работа, репетиции, война", - признался он.

Сейчас же Рудинский решил сделать шаг назад и сосредоточиться на восстановлении. Он вернется к работе, но позже.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

"Сейчас я сознательно взял себе паузу от съемок, минимум на 4-5 месяцев. Принципиально не соглашаюсь на новые проекты, хотя предложения были. Я хочу восстановиться, хочу, чтобы у меня снова появилось именно желание работать, а не просто механически выполнять роли. Год был слишком насыщенным, надо выдохнуть", - пояснил Александр.

Рудинский стремится находить больше времени на семейные путешествия. Говорит, что именно такие моменты помогают перезагрузиться хотя бы ненадолго.

"У нас за весь год было всего три совместных дня отдыха с женой. Поэтому в начале декабря были в Буковеле на День Святого Николая. Нас пригласили, и мы решили воспользоваться случаем, потому что сын и жена очень любят эти зимние праздники", - рассказал актер.

При этом Рудинский признается, что зиму и лыжи не слишком любит - ему ближе море и летние прогулки по горам.

"Хотя сам я - человек "морской". Я из Николаева, мне бы на пляже поваляться, искупаться. Лыжи не мое, я лучше в бассейне поплаваю. Горы люблю летом, чтобы походить пешком", - добавил он.

Александр Рудинский (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)