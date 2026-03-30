Абсолютний тріумф: Онофрійчук встановила історичний рекорд на Кубку світу (відео виступів)

19:54 30.03.2026 Пн
2 хв
Українська грація зібрала безпрецедентну для себе кількість золотих нагород у всіх видах програми
aimg Андрій Костенко
Таїсія Онофрійчук (фото: Getty Images)

На першому етапі Кубка світу нового сезону лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук продемонструвала феноменальну домінацію, встановивши особистий рекорд за кількістю здобутих золотих медалей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Читайте також: Судді були вражені: українські русалки підкорили Кубок світу неймовірною програмою

Сольне шоу у Софії

Старт світового сезону у болгарській Софії перетворився на справжнє сольне шоу 17-річної українки.

Таїсія продемонструвала ідеальну підготовку, виборовши перемогу не лише у найпрестижнішому багатоборстві, а й зібравши рекордний врожай нагород в окремих видах.

Як українка виступала у фіналах

У фіналах окремих вправ українська гімнастка продовжила домінувати.

М'яч – 29.000 бала (1 місце). Онофрійчук випередила болгарку Стіліану Ніколову лише на 0.1 бала, а італійку Софію Рафаелі залишила третьою.

Обруч – 30.400 бала (1 місце). Українка показала найвищу оцінку у фіналі, отримавши 14.000 бала за складність – найкращий показник серед усіх учасниць.

Стрічка – 29.200 бала (1 місце). Найближчу суперницю, "нейтральну" білоруску Аліну Горносько, вона випередила на мінімальні 0.050 бала.

Булави – 28.700 бала (5 місце). Перемогу здобула болгарка Ева Бреальєва з результатом 29.650 бала, тоді як "срібло" дісталося італійці Софії Рафаелі (29.500 бала).

Новий рекорд Таїсії

Три перемоги у фіналах окремих вправ разом із тріумфом у багатоборстві принесли Онофрійчук чотири золоті медалі на одному етапі Кубка світу. Це стало новим особистим рекордом спортсменки.

Раніше максимум українки становив три "золота" – їх вона здобула на етапі Кубка світу в Софії минулого сезону.

Також читайте, як український фігурист встановив рекорд на ЧС та перевершив досягнення десятиліть.

Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни