ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Залишила зірок позаду: Онофрійчук сенсаційно випередила чемпіонку світу та здобула "золото"

20:38 29.03.2026 Нд
2 хв
Лише одна гімнастка змогла перетнути межу у 30 балів. І це була не фаворитка турніру
aimg Катерина Урсатій
Залишила зірок позаду: Онофрійчук сенсаційно випередила чемпіонку світу та здобула "золото" Таїсія Онофрійчук (фото: Getty Images)

Українська грація Таїсія Онофрійчук стала найкращою в особистому багатоборстві на стартовому етапі Кубка світу в Болгарії. Спортсменка показала неймовірну стабільність та випередила лідерок світового рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Шлях до перемоги та ключові оцінки

Змагання в Софії відкрили міжнародний сезон елітної серії турнірів. Доля медалей у багатоборстві вирішувалася за сумою чотирьох дисциплін: обруча, м’яча, булав та стрічки.

Онофрійчук захопила лідерство вже у перший день, ставши єдиною гімнасткою, яка отримала оцінку понад 30 балів за одну вправу (30.250).

Виступ з обручем приніс українці 29.650 бала. У наступних видах програми Таїсія закріпила успіх: вправа з м’ячем була оцінена у 28.500 бала, а вихід зі стрічкою приніс 28.200 бала.

В обох останніх дисциплінах українка показала другий результат у кваліфікації, що дозволило їй утримати першу сходинку загального заліку.

Конкуренція з болгарськими та італійськими зірками

У підсумковому протоколі Онофрійчук набрала 116.600 бала, випередивши найближчу переслідувачку - болгарку Стиляну Ніколову (116.200) - на 0.4 бала.

Трійку призерок замкнула титулована італійка Софія Раффаеллі, чий результат склав 115.700 бала.

Ще одна представниця України Поліна Каріка завершила змагання на 15-му місці (106.950 бала). Її найкращий виступ зафіксовано у вправах з обручем, за які вона отримала 28.450 бала.

Результати Кубка світу (Софія). Багатоборство:

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) - 116.600
  2. Стиляна Ніколова (Болгарія) - 116.200
  3. Софія Раффаелі (Італія) - 115.700

...

  • 15.Поліна Каріка (Україна) - 106.950

Історичний контекст та плани на фінали

Для Онофрійчук це друге "золото" у кар'єрі на рівні етапів Кубка світу в особистій першості. Примітно, що її дебютний тріумф також відбувся у Софії у 2025 році.

Після того успіху вона ставала призеркою етапів у Баку та Мілані, здобуваючи "срібло" та "бронзу".

Українські вболівальники можуть розраховувати на поповнення медальної скарбнички вже завтра.

За результатами виступів Таїсія Онофрійчук кваліфікувалася до всіх чотирьох фіналів в окремих видах.

Поліна Каріка перебуває у статусі першої запасної у фіналі з обручем. Вирішальні виступи відбудуться у понеділок, 30 березня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
