Абсолютный триумф: Онофрийчук установила исторический рекорд на Кубке мира (видео выступлений)

19:54 30.03.2026 Пн
Украинская грация собрала беспрецедентное для себя количество золотых наград во всех видах программы
aimg Андрей Костенко
Таисия Онофрийчук (фото: Getty Images)

На первом этапе Кубка мира нового сезона лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук продемонстрировала феноменальную доминацию, установив личный рекорд по количеству добытых золотых медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Читайте также: Судьи были поражены: украинские русалки покорили Кубок мира невероятной программой

Сольное шоу в Софии

Старт мирового сезона в болгарской Софии превратился в настоящее сольное шоу 17-летней украинки.

Таисия продемонстрировала идеальную подготовку, завоевав победу не только в самом престижном многоборье, но и собрав рекордный урожай наград в отдельных видах.

Как украинка выступала в финалах

В финалах отдельных упражнений украинская гимнастка продолжила доминировать.

Мяч - 29.000 балла (1 место). Онофрийчук опередила болгарку Стилиану Николову лишь на 0.1 балла, а итальянку Софию Рафаэли оставила третьей.

Обруч - 30.400 балла (1 место). Украинка показала самую высокую оценку в финале, получив 14.000 балла за сложность - лучший показатель среди всех участниц.

Лента - 29.200 балла (1 место). Ближайшую соперницу, "нейтральную" белоруску Алину Горносько, она опередила на минимальные 0.050 балла.

Булавы - 28.700 балла (5 место). Победу одержала болгарка Ева Бреалева с результатом 29.650 балла, тогда как "серебро" досталось итальянке Софии Рафаэли (29.500 балла).

Новый рекорд Таисии

Три победы в финалах отдельных упражнений вместе с триумфом в многоборье принесли Онофрийчук четыре золотые медали на одном этапе Кубка мира. Это стало новым личным рекордом спортсменки.

Ранее максимум украинки составлял три "золота" - их она получила на этапе Кубка мира в Софии в прошлом сезоне.

Также читайте, как украинский фигурист установил рекорд на ЧМ и превзошел достижения десятилетий.

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина