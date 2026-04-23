"Абсолютна апатія". Микола Луценко пригадав, як переживав втрату близьких людей

Що сказав Луценко про свою депресію

Після смерті друзів у нього розвинулася глибока емоційна криза, яка проявлялася повною втратою інтересу до життя. Першими проявами стала порожнеча всередині.

"Ой, яка це зараза. Я не відчував нічого. Абсолютна апатія. Додому приходив, мені все одно було, чи там порядок, чи є їсти, чи немає. Я не людина, а просто оболонка без наповнення", - поділився він.

До фахівця ведучий не звертався. Переломний момент настав після поїздки до Одеси, куди він поїхав під час "оксамитового сезону". Саме це допомогло вийти з важкого стану.

"Море мене просто витягнуло. Люди стали для мене як психотерапевти. Вони випхали мене з цієї ями. Я вже їхав зовсім інший. Мені захотілося знову жити", - зізнався він.

Про втрату друзів

Коментуючи ставлення до уваги прихильників на вулиці, Луценко відверто зізнався, що сприймає її по-різному. Він пояснив, що люди не завжди підходять у вдалий момент життя.

Так, кілька років підряд він переживав особисті втрати. Це впливало на його бажання спілкування з людьми.

"Три роки підряд усі навколо мене помирали. Онкологія. Розумієте, як у мене було на душі? От я йду, тільки забрав речі: "О, Миколина погода, давай фотографуватися". О, Боже. Я просто проклинав. А інколи було класно", - поділився ведучий.

