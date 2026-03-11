57-річний син співачки Шер, який раніше був жінкою, одружився: деталі весілля

Син Шер одружився

57-річний Боно і його обраниця сказали одне одному "так" 9 березня.

Весілля вирішили провести без зайвої публічності, тому на святкування запросили лише родичів і найближчих друзів.

79-річна Шер також була присутня на святкуванні та провела значну частину часу поруч із молодятами і родичами.

На весіллі, світлини з якого можна переглянути за посиланнями на джерела, артистка з’явилася у повсякденному образі - чорному спортивному костюмі із зірковим принтом, блискучих штанах і кросівках.

Разом із нею на події був її партнер - музичний продюсер Олександр Едвардс, з яким співачка перебуває у стосунках із 2022 року. Пара планує побратися 20 травня - у день 80-річчя співачки.

До слова, святкова подія відбулася в одному з бальних залів історичного готелю Hollywood Roosevelt у Голлівуді.

Організатори обрали класичний стиль оформлення: зал прикрасили численними червоними трояндами, а місце для обміну обітницями облаштували у традиційній романтичній стилістиці.

Церемонія пройшла у камерній атмосфері без великої кількості гостей та без широкого медійного розголосу.

Що відомо про стосунки пари

Боно і Метес перебувають у стосунках уже близько восьми років. За інформацією Page Six, їхній роман розпочався у 2017 році.

Незважаючи на тривалі відносини, пара довгий час не поспішала з офіційним шлюбом і лише тепер вирішила узаконити свої стосунки.

Під час церемонії закохані обмінялися весільними обітницями у присутності найближчих людей, після чого святкування продовжилося в тому ж готелі.

Чез Боно є старшою дитиною Шер і покійного музиканта та політика Сонні Боно, з яким співачка була одружена з 1964 по 1975 рік.

Співачка Шер із сином (фото: Getty Images)

Раніше він був відомий під ім’ям Честіті Боно. Наприкінці 2000-х він розпочав гендерний перехід, а згодом юридично змінив ім’я та гендер.

Пізніше Боно став одним із найвідоміших трансгендерних активістів у США, а також працював у кіно та на телебаченні, беручи участь у різних телепроєктах і документальних фільмах.

Його дружина Шара Блю Метес також має досвід роботи у кіноіндустрії.

Чез Боно з дружиною (фото: instagram.com/therealchazbon)

У дитинстві вона знімалася у кількох фільмах і телевізійних проєктах, але пізніше вирішила залишити акторську кар’єру.

Нині вона займається соціальною діяльністю та допомагає людям, які проходять лікування від залежностей.