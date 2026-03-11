57-летний сын певицы Шер, который ранее был женщиной, женился: детали свадьбы

57-летний американский актер и общественный активист Чез Боно, сын легендарной певицы Шер, который ранее совершил гендерный переход, официально женился на своей возлюбленной Шаре Блю Метес. Торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе и прошла в узком кругу близких людей.
57-летний Боно и его избранница сказали друг другу "да" 9 марта.
Свадьбу решили провести без лишней публичности, поэтому на празднование пригласили только родственников и самых близких друзей.
79-летняя Шер также присутствовала на праздновании и провела значительную часть времени рядом с молодоженами и родственниками.
На свадьбе, фотографии с которой можно посмотреть по ссылкам на источники, артистка появилась в повседневном образе - черном спортивном костюме со звездным принтом, блестящих брюках и кроссовках.
Вместе с ней на событии был ее партнер - музыкальный продюсер Александр Эдвардс, с которым певица состоит в отношениях с 2022 года. Пара планирует пожениться 20 мая - в день 80-летия певицы.
К слову, праздничное событие состоялось в одном из бальных залов исторического отеля Hollywood Roosevelt в Голливуде.
Организаторы выбрали классический стиль оформления: зал украсили многочисленными красными розами, а место для обмена обетами обустроили в традиционной романтической стилистике.
Церемония прошла в камерной атмосфере без большого количества гостей и без широкой медийной огласки.
Боно и Метес находятся в отношениях уже около восьми лет. По информации Page Six, их роман начался в 2017 году.
Несмотря на длительные отношения, пара долгое время не спешила с официальным браком и только теперь решила узаконить свои отношения.
Во время церемонии влюбленные обменялись свадебными клятвами в присутствии самых близких людей, после чего празднование продолжилось в том же отеле.
Чез Боно является старшим ребенком Шер и покойного музыканта и политика Сонни Боно, с которым певица была замужем с 1964 по 1975 год.
Ранее он был известен под именем Честити Боно. В конце 2000-х он начал гендерный переход, а затем юридически сменил имя и гендер.
Позже Боно стал одним из самых известных трансгендерных активистов в США, а также работал в кино и на телевидении, участвуя в различных телепроектах и документальных фильмах.
Его жена Шара Блю Метес также имеет опыт работы в киноиндустрии.
В детстве она снималась в нескольких фильмах и телевизионных проектах, но позже решила оставить актерскую карьеру.
Сейчас она занимается социальной деятельностью и помогает людям, которые проходят лечение от зависимостей.
