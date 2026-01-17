ua en ru
"Якщо ворог буде під Львовом": Яценко з хору "Гомін" відповів, чи піде на війну

Субота 17 січня 2026 09:47
"Якщо ворог буде під Львовом": Яценко з хору "Гомін" відповів, чи піде на війну Вадим Яценко (скриншот)
Автор: Поліна Іваненко

Диригент хору "Гомін" Вадим Яценко висловився про мобілізацію та розповів, чи планує піти на фронт. За словами артиста, він розглядає всі можливі варіанти розвитку подій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це співак розповів в інтерв'ю Марічці Падалко.

Чи піде Яценко воювати

За словами артиста, його кум вже придбав симулятор, завдяки якому вчиться керувати дронами. І сам Яценко також про це думає.

"Думаю, що я разом з ними міг би тим зайнятися просто. І якщо раптом вже ситуація виникне так, щоб бути вже готовим і це все зробити... Я думаю, що ніхто від того не застрахований, насправді ніхто", - зазначив Вадим.

"Тому тут немає мови, тобто якщо дійсно вже, знаєш, ворог буде під Львовом, а що залишиться робити? Нічого", - додав він.

При цьому співак пояснив, що йдеться не про те, що він окреслив для себе якісь критерії для необхідності піти на фронт.

"Ні, це не межа. Тобто це я просто, це я умовно говорю. Тобто, звичайно, ми зараз просто бачимо цю ситуацію, яка в принципі розвертається, з цим всім врегулюванням і цими мирними переговорами", - зауважив Яценко.

"Це теж така дуже стрьомна історія насправді, тому що ми живемо в дуже цікавий час. Ми живемо в книжці історії, мені здається. І не тільки історії України, а просто і і всього світу. Просто які цікаві особистості просто керують зараз світом", - додав він.

Нагадаємо, раніше Яценко з хору "Гомін" розповів, що має бронювання. Також він пояснював, що про це думає.

"Я стараюсь просто максимально робити так, щоби ця моя бронь була просто виправданою. Ніхто від того не застрахований насправді. І хлопці, дівчата, які там зараз, це дійсно перші люди в країні", - казав співак.

