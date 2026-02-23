48-річний В'ячеслав Довженко освідчився молодій коханій: чи буде весілля

В'ячеслав Довженко одружується вдруге

Обраницею знаменитості стала дизайнерка костюмів Світлана, яка тепер офіційно має статус його нареченої.

Закохані поки що не розкривають подробиць освідчення, але зізнаються, що ця історія викликає у них чимало веселих спогадів.

Водночас пара вже визначилася з датою весілля - церемонія відбудеться цього року.

За словами Довженка та його коханої, вони планують одружитися, коли стане тепліше і прийде весняна погода.

В'ячеслав Довженко (фото: instagram.com/sldovgenko)

"Весілля цього року. Коли трішки потепліє, хочеться тепла весни. Освідчення було кумедним. Коли прийде час - ми про це розкажемо. Точно можу сказати, що коли згадуємо, то це викликає в першу чергу усмішку, а вже потім приємні відчуття", - сказала пара.

Також закохані пригадали, як почалися їхні стосунки. Виявилося, що вони знайомі вже приблизно семи років.

Однак роман між ними виник лише після початку повномасштабної війни, коли Світлана почала працювати костюмеркою в театрі, де служить В'ячеслав Довженко.

В'ячеслав Довженко з коханою (фото: instagram.com/sldovgenko)

Перший крок, за словами актора, зробив саме він - подарував дівчині квіти після вистави.

"Я подарував квіти після вистави, і Світлана це запам'ятала. Закінчилась вистава, у мене були квіти, і найкращий букет я подарував Світлані. Я вважаю, що це була ініціатива", - зазначив артист.

До слова, для В'ячеслава Довженка майбутній шлюб стане другим. Раніше він 17 років був одружений із акторкою Ксенією Баша.

Подружжя розлучилося у 2018 році, але їх і досі пов’язують двоє спільних дітей - Василя та Івана.

З колишньою дружиною та синами (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)