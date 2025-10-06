UA

47-річна українська акторка вдруге стала мамою: фото та подробиці

Вікторія Білан-Ращук і Володимир Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Автор: Катерина Собкова

У сім'ї українського актора і військовослужбовця Володимира Ращука сталася радісна подія - його дружина, актриса Вікторія Білан-Ращук народила другу дитину.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

Вікторія Білан-Ращук і Володимир Ращук стали батьками

Радісна подія сталася вчора, 5 жовтня. У пари народився син, якого назвали незвичним ім'ям Ярема.

"5.10.2025. Ращук Ярема Володимирович", - написала Вікторія в мережі.

Також вона опублікувала зворушливе фото з крихітною ручкою.

Вікторія Білан-Ращук показала новонародженого сина (фото: instagram.com/vikki.bilan)

"Синочку, спасибі, що вибрав нас зі своїми батьками! Люблю тебе безмежно, мій Всесвіт. P.S. Як довго ми чекали на тебе, Яремчику", - зазначила актриса.

Як відреагували в мережі

Фоловери зоряної пари тут же почали коментувати новину про поповнення:

  • "Вікуля, вітаю! Щасливої долі синові під мирним небом. Обіймаю тебе! Насолоджуйся кожною секундою", - написала Лілія Ребрик
  • "Яке щастя! Вітаємо! Нехай малюк росте здоровим і щасливим!" - зазначив Юрій Горбунов
  • "Вікуля! Яке щастя! Справжнє щастя. Божого захисту вам", - написала актриса Анна Сагайдачна
  • "Вітаю! Нехай Всесвіт дарує Яремі всі можливі чудеса і щедрості"
  • "Хлопчик-диво! Нехай у його житті трапляються дива завжди, коли йому буде потрібно".

Пара довгий час була у шлюбі, але повінчалася тільки 2022 року (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Що відомо про Вікторію Білан-Ращук

У 2000-2005 роках була солісткою гурту "Екватор", потім стала виступати з рок-групою Vikell.

З 2004 року знімається в кіно, а також є актрисою дубляжу і режисеркою.

У шлюбі з Володимиром Ращуком - відомим українським актором ("Конотопська відьма", "Чорний ворон", "Прикордонники", "Каховський об'єкт"), який після початку повномасштабного вторгнення став військовим.

Про свою вагітність Вікторія повідомила влітку цього року - у свій 47-й день народження.

Також подружжя має дорослу доньку Катерину, яка навчається на акторському факультеті Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Актриса розповіла про вагітність у серпні (фото: instagram.com/vikki.bilan)

