47-летняя украинская актриса во второй раз стала мамой: фото и подробности

В семье украинского актера и военнослужащего Владимира Ращука произошло радостное событие - его супруга, актриса Виктория Билан-Ращук родила второго ребенка.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Радостное событие произошло вчера, 5 октября. У пары родился сын, которого назвали необычным именем Ярема.
"5.10.2025. Ращук Ярема Владимирович", - написала Виктория в сети.
Также она опубликовала трогательное фото с крошечной ручкой.
"Сыночек, спасибо, что выбрал нас со своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя Вселенная. P.S. Как долго мы ждали тебя, Яремчик", - отметила актриса.
Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать новость о пополнении:
В 2000-2005 годах была солисткой группы "Экватор", затем стала выступать с рок-группой Vikell.
С 2004 года снимается в кино, а также является актрисой дубляжа и режиссером.
В браке с Владимиром Ращуком - известным украинским актером ("Конотопская ведьма", "Черный ворон", "Прикордонники", "Каховский объект"), который после начала полномасштабного вторжения стал военным.
О своей беременности Виктория сообщила летом этого года - в свой 47-й день рождения.
Также супруги имеют взрослую дочь Екатерину, которая учится на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
