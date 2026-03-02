4 круга штрафа - не приговор: как Украина вернулась в топ-10 юниорского ЧМ-2026

Украинская сборная завершила смешанную эстафету на юниорском мировом первенстве 2026 года в первой восьмерке. Несмотря на кризис на втором этапе, наши биатлонисты продемонстрировали впечатляющую жажду победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Триумфальный старт и роковая "лежка"

Смешанная эстафета на юниорском чемпионате мира стала испытанием на стойкость для украинского квартета в составе Тараса Тарасюка, Кирилла Кульчицкого, Алины Хмиль и Виктории Хвостенко.

Начало гонки выдалось многообещающим, ведь Тарас Тарасюк безупречно отработал на первом огневом рубеже, временно возглавив пелотон.

Однако уже на второй стрельбе украинцу понадобилось два дополнительных патрона, что отбросило его на шестую позицию во время передачи эстафеты.

Настоящая спортивная драма развернулась на втором этапе.

Кирилл Кульчицкий не смог справиться с прицелом во время стрельбы лежа, закрыв лишь одну мишень.

Как следствие - четыре штрафных круга и падение команды на 17-е место.

Даже почти идеальная "стойка" не позволила Кириллу существенно улучшить положение к моменту передачи эстафеты девушкам.

Возвращение в борьбу: камбэк украинских биатлонисток

Спасать ситуацию взялась Алина Хмиль. Благодаря "чистой" первой стрельбе она начала стремительно сокращать отставание, поднявшись на 13-ю строчку.

После второго огневого рубежа украинка уже замыкала десятку сильнейших, а на последнем круге сумела отыграть еще одну позицию.

Финишерка Виктория Хвостенко закрепила успех партнерши.

Использовав лишь один запасной патрон на двух рубежах, она удержала высокий темп и пересекла финишную черту восьмой.

Победу в гонке праздновала сборная Австрии, которая продемонстрировала лучшую точность, серебро завоевала Норвегия, а бронзовые награды завоевали представители Финляндии.

Юниорский ЧМ-2026. Результаты смешанной эстафеты:

Австрия (0+7) - 1:12.29.1 Норвегия (0+11) +1:26.9 Финляндия (0+8) +2.03.2

...