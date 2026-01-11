20-річний український співак має проблеми зі здоров'ям: що відомо

Український співак YAKTAK (справжнє ім’я - Ярослав Карпук), повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавця.
Артист з’явився у соцмережах з милицями та розповів, що йому довелося перенести операцію.
За його словами, проблеми виникли ще восени 2025 року під час концертного туру в США.
Під час одного з виступів на сцені 20-річний співак оступився, що призвело до травми ноги та тривалого лікування.
Деталей ушкодження YAKTAK розкривати не став, однак зазначив, що без хірургічного втручання обійтися не вдалося.
Після місяців відновлення артисту все ж провели операцію. Наразі співак проходить реабілітацію та пересувається за допомогою милиць.
"Історія, яка почалась в вересні 2025 року, в турі США, після одного дуже невдалого кроку на сцені, місяці лікування, тонни льоду, перев'язки і все ж таки без операції не обійшлось", - поділився артист.
Справжнє ім'я YAKTAK - Ярослав Карпук. Артист родом із Волині та ще з підліткового віку почав активно будувати музичну кар’єру.
Ширшій аудиторії він став відомий після участі у телевізійному вокальному проєкті "Голос країни", а також завдяки перемозі в музичному конкурсі "Чорноморські ігри", де здобув гран-прі.
Паралельно з активною творчою діяльністю Ярослав навчається у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва, обравши спеціальність артиста-вокаліста.
YAKTAK став одним із небагатьох українських виконавців, чиї пісні одночасно очолювали чарти Apple Music, Spotify та YouTube Music.
Композиції "Чекає вдома" та "Погляд" закріпили за YAKTAK статус одного з найпопулярніших молодих артистів країни.
Треки зібрали мільйони прослуховувань на стримінгових платформах і стали вірусними у TikTok, де під них створили тисячі відео.
Окрему увагу привернула й спільна робота співака зі співачкою KOLA - пісня "Порічка", яка швидко набрала понад мільйон переглядів на YouTube та продовжила впевнено триматися серед популярних релізів.
Вас може зацікавити: