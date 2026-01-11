20-летний украинский певец имеет проблемы со здоровьем: что известно

Артист появился в соцмережах с костылями и рассказал, что ему пришлось перенести операцию.

По его словам, проблемы возникли еще осенью 2025 года во время концертного тура в США.

Во время одного из выступлений на сцене 20-летний певец оступился, что привело к травме ноги и длительному лечению.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Деталей повреждения YAKTAK раскрывать не стал, однако отметил, что без хирургического вмешательства обойтись не удалось.

После месяцев восстановления артисту все же провели операцию. Сейчас певец проходит реабилитацию и передвигается с помощью костылей.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

"История, которая началась в сентябре 2025 года, в туре США, после одного очень неудачного шага на сцене, месяцы лечения, тонны льда, перевязки и все же без операции не обошлось", - поделился артист.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Краткая биография YAKTAK

Настоящее имя YAKTAK - Ярослав Карпук. Артист родом из Волыни и еще с подросткового возраста начал активно строить музыкальную карьеру.

Широкой аудитории он стал известен после участия в телевизионном вокальном проекте "Голос страны", а также благодаря победе в музыкальном конкурсе "Черноморские игры", где получил гран-при.

Параллельно с активной творческой деятельностью Ярослав учится в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, выбрав специальность артиста-вокалиста.

YAKTAK стал одним из немногих украинских исполнителей, чьи песни одновременно возглавляли чарты Apple Music, Spotify и YouTube Music.

Композиции "Чекає вдома" и "Погляд" закрепили за YAKTAK статус одного из самых популярных молодых артистов страны.

Треки собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах и стали вирусными в TikTok, где под них создали тысячи видео.

Отдельное внимание привлекла и совместная работа певца с певицей KOLA - песня "Порічка", которая быстро набрала более миллиона просмотров на YouTube и продолжила уверенно держаться среди популярных релизов.