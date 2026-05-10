ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

18-річна донька Кошового поїхала жити в Мілан: шоумен зізнався, як це переживає родина

18:28 10.05.2026 Нд
2 хв
Артист розповів, що Варвара тепер звикає до самостійного життя за кордоном
aimg Іванна Пашкевич
18-річна донька Кошового поїхала жити в Мілан: шоумен зізнався, як це переживає родина Євген Кошовий з донькою Варварою (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Художній керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про переїзд своєї старшої доньки Варвари за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар гумориста для проєкту "Ближче до зірок".

Більше цікавого: Кошовий висловився про Дорофєєву та інших артистів, які зрадили "Квартал 95"

Артист зізнався, що родина сумує за дівчиною, яка нині живе та навчається в Мілані.

За словами Кошового, 18-річна Варвара після першого курсу в українському інституті вирішила продовжити освіту в Італії.

Там вона опановує напрям, пов’язаний із менеджментом і режисурою у сфері шоу-бізнесу.

Шоумен зазначив, що донька сама ухвалила рішення про переїзд.

18-річна донька Кошового поїхала жити в Мілан: шоумен зізнався, як це переживає родинаВарвара Кошова (фото: instagram.com/kosshevayaa)

Тепер їй доводиться самостійно вирішувати побутові питання та звикати до дорослого життя далеко від батьків.

"Вона закінчила тут заочно перший курс, а потім вже поїхала. У 18 поїхала. Вона сама, доводиться все самій робити. Я говорив: "Таке доросле життя, Варвара. Доведеться самій". Сумуємо", - зізнався Кошовий.

До слова, Варвара активно веде соцмережі та розповідає, що зараз живе між Києвом і Міланом.

Що відомо про Варвару Кошову

Варвара Кошова народилася у 2008 році. Дівчина здобувала освіту в одній із приватних шкіл Києва.

До публічності Варвара звикла ще з дитинства. У 8 років вона прийшла на гумористичне шоу "Розсміши коміка. Діти", де серед членів журі був її батько.

Для Євгена це стало несподіванкою, адже він не знав, що донька готує номер для проєкту. Виступ виявився успішним - Варвара виграла 20 тисяч гривень.

Пізніше донька шоумена спробувала себе у вокальному шоу "Голос. Діти". У третьому сезоні вона виконала хіт Майлі Сайрус, а за лаштунками її підтримували батьки та актори "Кварталу 95".

Варварі вдалося розвернути крісло Потапа й потрапити до його команди, однак вона залишила шоу на етапі батлів.

За два роки Варя знову повернулася на проєкт. Цього разу вона виконала пісню Fall in Line і змогла вразити всіх суддів.

Наставницею дівчина обрала Джамалу та в підсумку дійшла до суперфіналу шоу.

Ще більше цікавого:

Кошовий розповів, чому Зеленський "послав" Маслякова

Де зараз Юрій Крапов із "Кварталу 95"

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євген Кошовий 95-й квартал Зірки шоу-бізнесу
Новини
Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"