18-річна донька Кошового поїхала жити в Мілан: шоумен зізнався, як це переживає родина

Художній керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про переїзд своєї старшої доньки Варвари за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар гумориста для проєкту "Ближче до зірок".

Артист зізнався, що родина сумує за дівчиною, яка нині живе та навчається в Мілані.

За словами Кошового, 18-річна Варвара після першого курсу в українському інституті вирішила продовжити освіту в Італії.

Там вона опановує напрям, пов’язаний із менеджментом і режисурою у сфері шоу-бізнесу.

Шоумен зазначив, що донька сама ухвалила рішення про переїзд.

Варвара Кошова (фото: instagram.com/kosshevayaa)

Тепер їй доводиться самостійно вирішувати побутові питання та звикати до дорослого життя далеко від батьків.

"Вона закінчила тут заочно перший курс, а потім вже поїхала. У 18 поїхала. Вона сама, доводиться все самій робити. Я говорив: "Таке доросле життя, Варвара. Доведеться самій". Сумуємо", - зізнався Кошовий.

До слова, Варвара активно веде соцмережі та розповідає, що зараз живе між Києвом і Міланом.

Що відомо про Варвару Кошову

Варвара Кошова народилася у 2008 році. Дівчина здобувала освіту в одній із приватних шкіл Києва.

До публічності Варвара звикла ще з дитинства. У 8 років вона прийшла на гумористичне шоу "Розсміши коміка. Діти", де серед членів журі був її батько.

Для Євгена це стало несподіванкою, адже він не знав, що донька готує номер для проєкту. Виступ виявився успішним - Варвара виграла 20 тисяч гривень.

Пізніше донька шоумена спробувала себе у вокальному шоу "Голос. Діти". У третьому сезоні вона виконала хіт Майлі Сайрус, а за лаштунками її підтримували батьки та актори "Кварталу 95".

Варварі вдалося розвернути крісло Потапа й потрапити до його команди, однак вона залишила шоу на етапі батлів.

За два роки Варя знову повернулася на проєкт. Цього разу вона виконала пісню Fall in Line і змогла вразити всіх суддів.

Наставницею дівчина обрала Джамалу та в підсумку дійшла до суперфіналу шоу.